Раъно Шодиева: на моё лечение ушло более 500 тысяч долларов

Актриса Раъно Шодиева рассказала о процессе лечения от онкологического заболевания и связанных с этим расходах.

По её словам, за два года ей провели несколько операций. Их стоимость составляла от 15 до 42 тысяч долларов. Кроме того, значительные средства были потрачены на реабилитацию и курсы химиотерапии.

Шодиева рассказала, что некоторые необходимые лекарства привозили из Индии. Для препаратов, которые нельзя было ввозить в Узбекистан, получили специальное разрешение. По её словам, даже на таможне лекарства лично принял врач-онколог.

На последнем этапе лечения клиника в Турции выставила ей новый счёт на 83 тысячи долларов. Тогда её семья думала о том, где найти эти средства. Её супруг собрал необходимую сумму, продав автомобиль и другое имущество.

Раъно Шодиева отметила, что на лечение, продолжавшееся более двух лет, было потрачено свыше 500 тысяч долларов.