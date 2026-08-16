В Андижане задержан человек, потребовавший 10 тысяч долларов за открытие детского сада

В Андижанской области выявлено, что человек потребовал 10 тысяч долларов, пообещав оформить необходимые лицензии и разрешения для открытия частного детского сада. Он был задержан при получении части денег. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Узбекистана.

Как сообщается, уроженец Андижанского района 1984 года рождения пообещал гражданину 1974 года рождения, проживающему в Балыкчинском районе, помочь открыть частное дошкольное образовательное учреждение.

Он обещал через своих знакомых, работающих на высоких должностях, быстро оформить необходимые для деятельности детского сада лицензию и другие разрешения. За эту «услугу» у гражданина потребовали 10 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками органов внутренних дел, подозреваемый был задержан с вещественными доказательствами в момент получения 5 тысяч долларов из оговоренной суммы в махалле «Мустакиллик» города Андижана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан в процессуальном порядке. В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия с целью дать правовую оценку его действиям и установить все обстоятельства произошедшего.

Ожидается, что в ходе следствия будет установлено, давал ли подозреваемый другим лицам аналогичные обещания, а также прояснены другие обстоятельства, связанные с происшествием.