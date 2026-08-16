Представлен телевизор TCL К10М Труе Валлпапер

Компания TCL представила свой новейший флагманский продукт. По данным иксбт.ком, новый телевизор TCL К10М Труе Валлпапер СКД-Mini LED сочетает ультратонкий дизайн и передовые технологии отображения. Ожидается, что это устройство станет важной новинкой не только для любителей домашних кинотеатров, но и для пользователей, уделяющих внимание эстетике интерьера. Об этом иксбт.ком сообщает .

Одной из главных особенностей новой модели стала толщина корпуса. Она составляет всего 3,99 сантиметра. При этом задняя панель устройства полностью плоская, поэтому после установки телевизор почти вплотную прилегает к стене и напоминает большое художественное панно.

Качество изображения и современные технологии

Телевизор оснащён передовыми решениями, призванными вывести качество изображения на новый уровень. В частности, устройство получило сверхквантовые точки на основе технологии СКД. По заявлению производителя, этот экран способен на 100 процентов охватывать цветовое пространство БТ.2020.

Отдельного внимания заслуживает система подсветки дисплея. Она разделена на 2304 зоны с независимым управлением. Это значительно повышает точность отображения светлых и тёмных участков, а также позволяет уменьшить нежелательные ореолы и засветы вокруг ярких объектов.

Технические возможности и цены

Устройство оснащено современным 4К-экраном с высокой частотой обновления. Для улучшения изображения установлен специальный АИ-чип TCL, который в реальном времени адаптирует яркость и цвета в зависимости от окружающего освещения.

Аудиосистема также выполнена на высоком уровне: телевизор получил многоканальную Хи-Фи-систему с поддержкой технологии Долбй Атмос. Что касается технической части, устройство оснащено 4 GB оперативной и 64 GB встроенной памяти.

Новый телевизор выходит на рынок в нескольких размерах. Как сообщает иксбт.ком, стартовая цена 65-дюймовой версии составляет 13 000 юаней. Модель среднего размера с диагональю 75 дюймов стоит 16 000 юаней, а самая крупная 85-дюймовая модификация оценивается в 20 000 юаней, или почти 3000 долларов США.