В Южной Корее умерла женщина, которой установили 11 имплантов

В Сеуле, Южная Корея, 75-летняя женщина умерла после процедуры установки 11 зубных имплантов за один день. Инцидент произошёл в стоматологической клинике в районе Каннам. Об этом сообщили местные СМИ.

Как сообщается, в декабре прошлого года женщина обратилась в клинику, чтобы одновременно установить 11 имплантов. Во время процедуры ей ввели местный анестетик — артикаин. Примерно через 16 минут после введения препарата состояние пациентки резко ухудшилось, и у неё остановилось сердце. Её доставили в расположенную неподалёку университетскую больницу, однако врачам не удалось спасти ей жизнь.

В ходе проверки в документах клиники было указано, что пациентке в общей сложности ввели 16 доз артикаина. Для пациентки весом 54 килограмма максимальная доза препарата должна была составлять примерно 378 миллиграммов. Однако, согласно медицинским записям, ей ввели 1088 миллиграммов препарата. Это почти втрое превышает рекомендованное количество.

Медицинская экспертиза показала, что токсическое воздействие этого препарата могло стать одной из причин смерти. Вместе с тем правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего, в том числе то, какую медицинскую помощь сотрудники клиники оказали после ухудшения состояния женщины.

Примечательно, что клиника, как сообщается, предлагала услугу по одновременной установке 11 имплантов по относительно низкой цене. Правоохранительные органы также изучают это предложение и медицинские решения, принятые во время процедуры.

В этой же клинике ранее был зафиксирован ещё один случай остановки сердца во время имплантации. 3 августа 2026 года 60-летний мужчина перенёс сердечный приступ и умер во время операции, в ходе которой планировалось установить 10 имплантов. Этот случай также расследуется.

В настоящее время полиция Сеула продолжает проверку медицинской практики в клинике, дозировок анестетиков и помощи, оказанной пациентам. Правовая оценка произошедшему будет дана по итогам расследования.