Хаби Алонсо поделился впечатлениями после первого матча в качестве главного тренера Челси

·21·Спорт
Хаби Алонсо поделился впечатлениями после первого матча в качестве главного тренера Челси

Хаби Алонсо провёл свой первый официальный матч в качестве главного тренера «Челси» на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» и признался, что игра получилась для него очень эмоциональной. Как сообщает GOAL.ком, команда под руководством испанского специалиста в заключительном матче предсезонной подготовки уверенно обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 3:1, подарив болельщикам позитивный настрой перед началом нового сезона. Об этом Goal.com сообщает .

После летнего трансферного периода бывший тренер «Байера» и «Реала» был тепло встречен трибунами в своём первом матче в Западном Лондоне. Алонсо высоко оценил атмосферу, созданную болельщиками по ходу игры, и не скрывал удовлетворения поддержкой, оказанной команде и новому тренерскому штабу.

Новый тренер и дебютанты блистали

Перед матчем всё внимание было приковано к Моргану Роджерсу, перешедшему из «Астон Виллы» за рекордные для Великобритании 117 миллионов фунтов стерлингов. Молодой нападающий не заставил себя долго ждать и уже на 11-й минуте дебютной встречи открыл счёт, отправив мяч в ворота с близкого расстояния. Хотя до перерыва Джон Арамбуру восстановил равновесие в составе «Реал Сосьедад», во втором тайме «Челси» в полной мере продемонстрировал своё преимущество.

Решающую роль в победе команды сыграл Жоау Педро. После передачи капитана Риса Джеймса он забил гол головой, вновь вывел свою команду вперёд, а вскоре воспользовался и вторым шансом, увеличив разрыв в счёте до двух мячей. Этот результат позволил тренерскому штабу полностью убедиться в готовности новичков и вернувшихся в команду лидеров.

Тактические изменения и завершение предсезонки

В этом матче Алонсо вновь не отказался от своей любимой тактической схемы 3-4-3. Напомним, именно эту тактику испанский специалист использовал, добившись исторических успехов в Леверкузене. Это свидетельствует о том, что он полностью отказывается от прежней схемы 4-2-3-1 и внедряет новый стиль.

В послематчевых комментариях Хаби Алонсо отметил, что процесс объединения состава проходит хорошо, несмотря на разное физическое состояние некоторых футболистов. Кроме того, встреча стала удобной возможностью адаптировать к составу таких ключевых игроков, как Рис Джеймс и Максенс Лакруа, вернувшихся после участия в ЧМ. По мнению специалиста, эта последняя проверка придаст команде необходимую энергию перед началом сезона.

Хаби АлонсоЧелсиРеал СосьедадМорган РоджерсАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
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