Интер победил Реал Бетис в последнем товарищеском матче

·9·Спорт
Интер победил Реал Бетис в последнем товарищеском матче

Итальянский «Интер» одержал минимальную победу в последнем товарищеском матче перед сезоном Серии А-2026/2027. На стадионе «Сан-Никола» в Бари команда обыграла испанский «Реал Бетис» со счётом 1:0. Эта встреча стала важным этапом для главного тренера, которому необходимо было проверить физическое состояние игроков и сделать последние выводы перед стартом чемпионата. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком и спортивных изданий, действующий чемпион Италии сыграет с «Монцей» в первом туре Серии А 23 августа в 18:30 на стадионе «Сан-Сиро». Матч против «Реала Бетиса» показал уровень готовности команды, однако некоторые аспекты игры наверняка заставят тренерский штаб задуматься.

Гол в дебютном матче и действия лидеров

Единственный гол в матче забил футболист, впервые вышедший на поле за команду, благодаря чему дебютант сразу сумел проявить себя. В центре поля Хакан Чалханоглу вновь контролировал темп игры и координировал действия команды. По ходу встречи он уверенно распоряжался мячом и дважды был близок к тому, чтобы поразить ворота соперника дальними ударами. Хотя турецкий полузащитник ещё не набрал стопроцентную форму, было заметно, что по сравнению с предыдущими матчами против «Ювентуса» и «Милана» его игра значительно улучшилась.

Активный полузащитник «Интера» вновь продемонстрировал присущую ему энергию. Николо Барелла привлёк внимание великолепной передачей партнёру в начале встречи и непрерывными перемещениями по полю. Несмотря на то что из-за товарищеского статуса матча в некоторых эпизодах были заметны излишние действия, его физическое состояние и скорость остаются на высоком уровне.

Позитивные изменения и проблемы в атаке

Действия футболистов, сыгравших в линии атаки, также не остались без внимания специалистов. В частности, почти все опасные атаки команды создавались при участии игрока, действовавшего рядом с центральным нападающим и эффективно использовавшего свободные зоны. Пока ему не удалось забить, что несколько сказывается на его психологическом состоянии, однако ожидается, что в будущем эта проблема будет решена.

Опытный защитник, вышедший на поле во втором тайме, кардинально изменил ход игры. Его активность на фланге и передачи с первых попыток сделали атаки команды втрое опаснее. При этом отмечалось, что матч для Карлоса Аугусто складывался непросто: он допустил несколько ошибок при попытках взломать оборону соперника.

ИнтерРеал БетисСерия АФутболЧемпионат Италии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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