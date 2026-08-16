Интер победил Реал Бетис в последнем товарищеском матче

·14·Спорт
Интер победил Реал Бетис в последнем товарищеском матче

Итальянский клуб «Интер» одержал минимальную победу над «Реал Бетисом» в последнем контрольном матче перед началом нового сезона Серии А. Встреча на стадионе «Сан-Никола» в Бари стала важным испытанием для «Нерадзурри» перед стартом чемпионата-2026/2027. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком и спортивных изданий, единственный гол в матче забил новичок команды. Эта победа позволила главному тренеру Кристиану Киву сделать положительные выводы о физическом состоянии игроков, однако также выявила некоторые проблемные аспекты.

Положительные изменения на поле и лидеры

Хакан Чалханоглу задавал темп игры, выполнил множество точных передач и дважды опасно пробил издали. Хотя он ещё не набрал стопроцентную спортивную форму, по сравнению с матчами против «Ювентуса» и «Милана» его уровень заметно вырос.

Николо Барелла в очередной раз доказал, что благодаря постоянной активности является главным двигателем команды на поле. Его великолепная передача на Бонни в начале встречи и продвижения вперёд после отбора мяча у соперника принесли команде большую пользу. В некоторых эпизодах из-за товарищеского характера матча он действовал немного чересчур активно, однако его физическое состояние порадовало специалистов.

Дебютанты и сравнения в линии атаки

Новичок команды ярко проявил себя в дебютном матче и сумел забить победный гол. Бонни, действовавший в линии атаки, был одним из самых активных футболистов встречи, и почти все опасные атаки проходили при его участии. Вместе с Пио Эспозито он открывался на флангах и эффективно использовал свободные зоны, однако отсутствие забитого мяча всё же немного сказывается на его психологическом состоянии.

Федерико Димарко, вышедший на поле во втором тайме, значительно усилил атакующий потенциал команды. Он сделал то, что не удавалось Карлосу Аугусто, полностью изменив ход игры благодаря контролю мяча перед линией обороны, передачам в одно касание и грамотному использованию свободного пространства.

Напомним, что «Интер» в статусе действующего чемпиона Италии начнёт выступление в Серии А 23 августа, в субботу, домашним матчем против «Монцы». Этот товарищеский матч дал тренерскому штабу ценную информацию для последних выводов перед стартом чемпионата.

ИнтерРеал БетисСерия АФутболЧемпионат Италии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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