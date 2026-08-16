Интер одолел Реал Бетис в последнем товарищеском матче перед сезоном

·10·Спорт
Интер одолел Реал Бетис в последнем товарищеском матче перед сезоном

Итальянский Интер провёл свой последний контрольный матч перед новым сезоном-2026/2027 и одержал минимальную победу над Реал Бетисом со счётом 1:0. Встреча на стадионе Сан-Никола в Бари стала для миланцев последним серьёзным испытанием перед стартом нового чемпионата. Как сообщают иксбт.ком и спортивные издания, эта победа важна для повышения психологической готовности команды перед официальными матчами. Об этом Goal.com сообщает .

Официальный старт нового сезона для Интера уже близок: в первом туре команда сыграет против Монцы. До встречи на стадионе Сан-Сиро остаётся ровно семь дней, а главный тренер Киву продолжает определять основной состав и проводить эксперименты. Этот матч дал тренерскому штабу необходимую информацию для проверки новых сочетаний и тактических подходов.

Острые моменты и опасные атаки

С начала второго тайма команды прибавили в активности и создали несколько опасных моментов у ворот соперника. На 49-й минуте Пио Эспозито принял вертикальную передачу, выполнил эффектный финт в стиле Милито и пробил в дальний угол, однако после касания защитника мяч ушёл за пределы поля. Вскоре дуэт Сучича и Бонни также доставил немало проблем обороне соперника.

На 51-й минуте Сучич отдал мяч Бонни, который нашёл Димарко, оставшегося без опеки у дальней штанги. Димарко вернул мяч в центр, однако удар Бонни оказался неточным. На 56-й минуте Бонни нанёс мощный низовой удар из-за пределов штрафной площади, но голкипер Реал Бетиса Ману Гонсалес проявил мастерство и перевёл мяч в угол. На 59-й минуте вратарь вновь отразил мощный удар Димарко с левой ноги.

Победный дебютный гол

Единственный гол, решивший судьбу встречи, был забит на 82-й минуте. Мхитарян заработал штрафной удар в глубине поля, а Димарко великолепно подал на дальнюю штангу. Павар головой сбросил мяч в центр, а вышедший на замену Джон Стоунз уже в дебютном матче поразил ворота и вывел команду вперёд.

Как сообщается, новый футболист Спенс не принял участия в матче, несмотря на официальное объявление о его переходе. Тюрам также не вышел на поле, поскольку ещё не набрал оптимальную физическую форму. При этом выход на замену Стоунза и Лаутаро показал, что возможности команды стали шире.

Эта победа поможет Интеру укрепить уверенность в себе перед матчем против Монцы, который состоится 23 августа на стадионе Сан-Сиро. Подопечные Киву завершат последние тренировки и полноценную подготовку к официальному сезону в оставшееся до старта чемпионата время.

ИнтерРеал БетисДжон СтоунзКивуСерия A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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