7 «троек» жизни: истины, которые человек осознаёт слишком поздно...

Некоторые истины человек слышит в молодости, но их смысл понимает лишь спустя годы. Необратимость времени, след, который оставляет сказанное слово, и то, как богатство и должность могут в одно мгновение исчезнуть, — это самые простые, но самые суровые жизненные уроки.

В одной мудрости, авторство которой в социальных сетях указывают по-разному, человеческая жизнь объясняется через семь «троек». Каждая из них на первый взгляд проста. Но если вдуматься в их смысл, в них скрывается целая жизненная философия.

1. 3 вещи, которые никогда не возвращаются

Время. Слово. Возможность.

Прошедшую минуту невозможно купить ни за какие деньги в мире.

Точно так же невозможно вернуть сказанное слово. Можно попросить прощения, восстановить отношения, но сказанное может навсегда остаться в памяти человека.

А возможность не всегда стучится в дверь дважды.

Поэтому иногда в жизни важнее всего задать себе три вопроса:

На что я трачу своё время?

Стоит ли то, что я хочу сказать, этих слов?

Не упущу ли я возможность из-за страха?

2. 3 вещи, потерять которые тяжелее всего

Душевное спокойствие. Надежда. Честь.

Деньги можно заработать снова. Работу можно сменить. Можно восполнить и некоторые утраты.

Но если человек теряет внутреннее спокойствие, он может перестать получать удовольствие даже от своих достижений.

Если исчезает надежда, становится труднее действовать.

А продажа чести и достоинства ради сиюминутной выгоды впоследствии может обойтись очень дорого.

Поэтому перед любым решением нужно спрашивать себя не только «что я получу?», но и «что я потеряю взамен?»

3. 3 самые ценные вещи в жизни

Любовь. Вера. Доверие.

Любовь связывает человека с другими людьми.

Вера — будь то религиозная вера или убеждённость в смысле жизни и её ценностях — даёт человеку внутреннюю опору.

А доверие — основа любых отношений.

Иногда доверие, которое строилось годами, может разрушить один поступок. Поэтому прежде чем требовать доверия, важно быть его достойным.

4. 3 самые непостоянные вещи

Должность. Удача. Богатство.

Человек, который сегодня занимает высокий пост, завтра может вернуться к обычной жизни.

Сегодня удача на вашей стороне, а завтра ситуация может полностью измениться.

Богатство тоже не вечно: экономический кризис, неверное решение или неожиданное событие могут за короткое время изменить состояние, которое копилось годами.

Поэтому ценность человека определяют не деньги в его руках и не занимаемое им кресло, а качества, которые останутся с ним даже после их утраты.

5. 3 вещи, которые определяют человека

Труд. Честность. Результат.

Человек может сколько угодно рассказывать о себе.

Но со временем становится видно, кто он на самом деле, по его поступкам.

Труд показывает дисциплину человека.

Честность — его характер.

А достигнутые результаты раскрывают разницу между словами и делами.

Поэтому репутация не появляется за один день. Она складывается из небольших решений, принимаемых каждый день.

6. 3 качества, которые могут разрушать человека изнутри

Зависть. Высокомерие. Гнев.

Зависть сбивает человека с собственного пути и заставляет постоянно смотреть на жизнь других.

Высокомерие же останавливает человека в стремлении учиться. Ведь тот, кто считает себя лучше всех, не хочет учиться у других.

Неконтролируемый гнев за несколько минут может навредить отношениям, доверию или репутации, которые строились годами.

Появление этих чувств не делает человека плохим. Важно лишь, чтобы они не начали управлять им.

7. 3 самые трудные фразы

«Я тебя люблю».

«Прости меня».

«Помоги мне».

Интересно, что иногда человек может говорить перед тысячами людей, но именно перед этими тремя фразами останавливается.

«Я тебя люблю» — требует открыть свою уязвимость.

«Прости меня» — признать свою ошибку.

«Помоги мне» — принять, что необязательно справляться со всем в одиночку.

Поэтому, несмотря на краткость этих фраз, для их произнесения может потребоваться большая внутренняя сила.

А самая важная «тройка» может быть вашей

Необязательно воспринимать эту мудрость как непреложный закон жизни. Но она даёт человеку возможность остановиться и подумать о том, что действительно важно.

Возможно, для вас важнейшая тройка в жизни выглядит иначе: семья, здоровье и душевное спокойствие. Или свобода, знания и честность.

Важно, чтобы вы сами знали, какие три вещи никогда не променяете ни на какое богатство.

Потому что со временем человек чаще вспоминает не о том, сколько денег заработал, а о том, кого любил, кому сделал добро и каким человеком остался.

Какие 3 вещи вы считаете самыми ценными в жизни? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.