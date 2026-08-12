Смартфон iQOO Z11: аккумулятор 7050 мА•ч и возможности искусственного интеллекта

·43·Технологии
Смартфон iQOO Z11: аккумулятор 7050 мА•ч и возможности искусственного интеллекта

Рынок технологий нового поколения стремительно развивается, и ведущие производители стремятся расширять возможности своих устройств. Как сообщает иксбт.ком, готовящийся к презентации смартфон iQOO Z11 привлекает внимание любителей технологий передовыми характеристиками, включая огромную ёмкость аккумулятора и современные функции искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одним из главных преимуществ устройства станет сверхмощный аккумулятор ёмкостью 7050 мА•ч. Он рассчитан на длительную автономную работу во время чтения, создания контента, игр и повседневной многозадачности. Пока производитель скрывает информацию о мощности технологии быстрой зарядки.

Искусственный интеллект и его передовые функции

Производитель уделяет особое внимание технологиям искусственного интеллекта в новой модели. Смартфон iQOO Z11 получит функцию AI Каптионс, которая с помощью сервисов Google Gemini и Microsoft Azure позволяет преобразовывать голосовые записи в текст и переводить их. Кроме того, инструменты AI Креатион помогут кратко резюмировать документы, улучшать задачи, генерировать новые идеи и создавать различный контент.

В число возможностей устройства также входят корректное распределение задач между различными моделями Gemini, обработка данных в режиме реального времени, сохранение контекста диалога и популярная функция Circle то Сеарч. Это значительно упростит повседневные задачи пользователя в цифровой среде.

Дисплей и технические характеристики

Аппаратной основой смартфона станет процессор MediaTek Dimensity 7500 Турбо, обеспечивающий высокую производительность. Дисплей также заслуживает внимания: устройство оснастят изогнутым по бокам АМОЛЭД-экраном диагональю 6,83 дюйма. Он получит частоту обновления 144 Hz, яркость до 2000 нит в режиме ХБМ и до 3000 нит в режиме локального пика.

С точки зрения внешнего вида и дизайна покупателям предложат два привлекательных варианта расцветки — Келестиал Блуе и Aurora Грин. На данный момент официальные сведения о камерах устройства, а также объёмах оперативной и постоянной памяти раскрыты не полностью. Подробности, как ожидается, станут известны в ближайшее время.

iQOO Z11СмартфоныИскусственный интеллектMediaTekГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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