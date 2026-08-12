Приложение Mesh от Аутоматтик вышло на Android

Система управления отношениями с личными контактами (CRM) Mesh, принадлежащая компании Аутоматтик — основателю ВордПресс.ком, теперь доступна и пользователям Android. Приложение позволяет безопасно отслеживать людей из личных и профессиональных сетей, добавлять заметки к их контактным данным и получать напоминания о необходимости связаться с ними. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщают иксбт.ком и TechCrunch, версия для Android адаптирована под основные функции операционной системы и поддерживает режимы разделения экрана и всплывающих окон. Это позволяет пользователям быстро обращаться к Mesh во время работы с электронной почтой или приложениями для обмена сообщениями. Приложение также поддерживает сочетания клавиш для планшетов и складных устройств, встроенный поиск, виджеты в цветах Материал Ёу, адаптирующиеся к обоям Android, а также синхронизацию в реальном времени между устройствами.

Интеграция с Бипер и планы на будущее

Более масштабные планы компании предусматривают в будущем более тесную интеграцию Mesh с универсальным приложением для обмена сообщениями Бипер от Аутоматтик. Уже сейчас эти два приложения в некоторой степени взаимодействуют: пользователи могут подготовить черновик сообщения через Бипер или перейти к профилю Mesh по ссылкам внутри приложения. В дальнейшем планируется добавить дополнительные возможности искусственного интеллекта, которые помогут пользователям обоих продуктов управлять отношениями.

Как отметил сооснователь Mesh Захари Хамед, некоторые пользователи имеют десятки, двадцать или даже пятьдесят тысяч контактов, и лично общаться с каждым из них — сложная задача. Поэтому сейчас Нексус AI проходит начальный этап тестирования. Система помогает определить, с кем пользователь знаком в определённой компании, кто живёт в конкретном городе или кто является специалистом в определённой области.

Конфиденциальность и цели использования

По данным компании, личная информация, хранящаяся в Mesh, не используется в рекламных целях и не передаётся другим лицам. Это связано с тем, что приложение работает непосредственно по подписке. Сервис бесплатно предоставляет доступ к первым 1 000 контактам, а для неограниченного количества контактов и дополнительных функций доступны платные тарифы.

В настоящее время около 70% клиентов Mesh используют приложение в бизнес-целях. По словам основателя приложения Мэттью Ачариама, оно особенно полезно руководителям, управляющим крупными командами, и людям, которые хотят поддерживать сеть близких контактов. При этом разработчики не забывают о потребностях обычных пользователей, поскольку удобные функции, необходимые бизнес-клиентам, столь же полезны и для частных лиц.