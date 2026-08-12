Куктеч представила кабель с экраном для зарядки двух устройств

Компания Куктеч готовится выпустить новый оригинальный аксессуар, призванный сделать повседневную жизнь пользователей удобнее, — современный зарядный кабель со встроенным экраном и возможностью одновременно заряжать два гаджета. По данным Иксбт.ком, устройство заметно выделяется среди аналогичных продуктов на рынке своими техническими возможностями и конструктивными решениями. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как и предыдущие продукты бренда, новый кабель получит качественную плетёную оплётку, которая обеспечит его механическую прочность и длительный срок службы. При создании этого гаджета производитель сделал особый акцент на трёх важных характеристиках, каждая из которых призвана сделать использование более удобным и безопасным.

Технические характеристики и функциональность

Во-первых, кабель нового поколения получит функцию прямого подключения к популярной экосистеме Mi Home . Это позволит пользователям интегрировать его с другими устройствами в среде умного дома и удобнее управлять процессами.

Во-вторых, инженеры предусмотрели возможность одновременно заряжать два разных устройства. Теперь пользователи смогут обеспечивать энергией два гаджета с помощью одного кабеля, не используя лишние провода и отдельные адаптеры.

Умный дисплей и текущие возможности

В-третьих, в корпус кабеля непосредственно встроен компактный и удобный небольшой экран. С его помощью пользователь сможет в реальном времени отслеживать текущую мощность зарядки и другие важные параметры.

Сегодня рынок современных технологий стремится предлагать потребителям не только функциональные, но и прозрачные, удобные в управлении устройства. Подобные новые решения от Куктеч способствуют переходу культуры использования повседневных гаджетов на более высокий уровень.