Выяснилось, что один из пилотов управлял самолётом под воздействием наркотиков

·48·Мир
Выяснилось, что один из пилотов управлял самолётом под воздействием наркотиков

Самолёт индийской авиакомпании Air Индиа во время полёта неожиданно снизился почти на 90 метров. Сначала предполагалось, что причиной стала турбулентность. Однако позднее выяснилось, что один из пилотов самолёта во время полёта находился под воздействием наркотиков.

Инцидент произошёл 4 августа с самолётом Аирбус А320нео, выполнявшим рейс по маршруту Пхукет–Нью-Дели. В результате резкого снижения самолёта пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. 17 из них были доставлены в больницу.

Ситуация могла принять ещё более серьёзный оборот, однако второй пилот своевременно взял управление на себя. Он взял самолёт под контроль и безопасно посадил его в Нью-Дели.

В настоящее время изучаются все обстоятельства инцидента. Министерство авиации Индии проводит расследование произошедшего.

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