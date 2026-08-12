В Индии представили новую ракетную установку, похожую на двигатель SpaceX Raptor

Индийская компания Астробасе Спаке Течнологиес представила работающий на метановом топливе двигатель Эверест, созданный по одной из самых сложных схем в современной ракетной технике. По данным иксбт.ком, заявленная тяга установки может достигать 80 тонн-силы, а её разработка, как ожидается, усилит конкуренцию на рынке космических технологий. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Технология полной газификации

Принцип работы нового двигателя Эверест основан на использовании кислорода и метана, а также на замкнутой схеме с полной газификацией компонентов (Фулл-Флов Стагед Комбустион, ФФСК). Сообщается, что именно такой принцип используется в двигателях Raptor компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, которые устанавливаются на ракетах Starship.

Конструкция двигателя включает два специальных газогенератора. В одном небольшая доля топлива сжигается с избытком окислителя, а во втором используется обратное соотношение. В результате и топливо, и окислитель поступают в основную камеру сгорания непосредственно в газообразном состоянии.

Будущие испытания и запланированные полёты

Такой технологический подход позволяет значительно уменьшить объём камеры сгорания, ускорить процессы горения, а также повысить эффективность двигателя и его удельный импульс. Это, в свою очередь, считается важным шагом в современной ракетной технике.

Согласно планам представителей Астробасе Спаке Течнологиес, первые огневые испытания нового двигателя Эверест ожидается провести уже через несколько месяцев. В дальнейшем агрегат планируют установить на многоразовую ракету-носитель среднего класса.

По прогнозам специалистов, первый успешный полёт этой многоразовой ракеты ожидается не ранее 2028 года. В настоящее время специалисты компании активно готовятся к проведению испытаний.