Tesla планирует построить в Техасе солнечный завод стоимостью 10 миллиардов долларов

Tesla планирует построить в американском штате Техас гигантский завод по производству солнечных батарей. По данным иксбт.ком, крупный промышленный объект, который, как ожидается, разместится к юго-западу от Хьюстона, оценивается в сумму до 10,1 миллиарда долларов и будет иметь большое значение для энергетического рынка. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В рамках этого проекта, получившего название Проджект Крйстал Сун, администрации штата были представлены соответствующие документы для получения налоговых льгот. Представители компании заявили, что без таких льгот налоговые обязательства по проекту за 37 лет могут составить около 1,1 миллиарда долларов.

В настоящее время руководство Tesla также изучает альтернативные площадки в других штатах США для размещения завода. Тем не менее участок в Техасе рассматривается как один из основных вариантов.

Рабочие места и планы строительства

Согласно данным документов, запуск нового предприятия может создать в регионе 9700 постоянных рабочих мест. Это станет существенным стимулом для местной экономики.

Строительство проекта планируется начать в текущем году и полностью завершить к 2028 году. Ожидается, что первые солнечные батареи сойдут с конвейера в 2029 году, что резко увеличит объем производства возобновляемых источников энергии.

Технологические цели и перспективы

В представленных документах компания не уточнила, будут ли будущие солнечные панели предназначены для наземных установок или спутников. Однако всем известно, что глава Tesla Илон Маск проявляет особый интерес к развитию космических центров обработки данных.

Пока годовая производственная мощность завода не раскрыта. Тем не менее ранее Tesla сообщала, что к 2028 году планирует достичь производственной мощности в 100 гигаватт непосредственно в США.