Tesla планирует построить в Техасе солнечный завод стоимостью 10 миллиардов долларов

·42·Технологии
Tesla планирует построить в Техасе солнечный завод стоимостью 10 миллиардов долларов

Tesla планирует построить в американском штате Техас гигантский завод по производству солнечных батарей. По данным иксбт.ком, крупный промышленный объект, который, как ожидается, разместится к юго-западу от Хьюстона, оценивается в сумму до 10,1 миллиарда долларов и будет иметь большое значение для энергетического рынка. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В рамках этого проекта, получившего название Проджект Крйстал Сун, администрации штата были представлены соответствующие документы для получения налоговых льгот. Представители компании заявили, что без таких льгот налоговые обязательства по проекту за 37 лет могут составить около 1,1 миллиарда долларов.

В настоящее время руководство Tesla также изучает альтернативные площадки в других штатах США для размещения завода. Тем не менее участок в Техасе рассматривается как один из основных вариантов.

Рабочие места и планы строительства

Согласно данным документов, запуск нового предприятия может создать в регионе 9700 постоянных рабочих мест. Это станет существенным стимулом для местной экономики.

Строительство проекта планируется начать в текущем году и полностью завершить к 2028 году. Ожидается, что первые солнечные батареи сойдут с конвейера в 2029 году, что резко увеличит объем производства возобновляемых источников энергии.

Технологические цели и перспективы

В представленных документах компания не уточнила, будут ли будущие солнечные панели предназначены для наземных установок или спутников. Однако всем известно, что глава Tesla Илон Маск проявляет особый интерес к развитию космических центров обработки данных.

Пока годовая производственная мощность завода не раскрыта. Тем не менее ранее Tesla сообщала, что к 2028 году планирует достичь производственной мощности в 100 гигаватт непосредственно в США.

TeslaСолнечные БатареиИлон МаскТехасИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпусПредставлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпусВчера, 23:59Число пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиардЧисло пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиардВчера, 23:52Пользователи получили компенсации по делу о штрафе Grubhub на 24 миллиона долларовПользователи получили компенсации по делу о штрафе Grubhub на 24 миллиона долларовВчера, 23:52Google представила устройство Pixel Таг — конкурента Apple AirTagGoogle представила устройство Pixel Таг — конкурента Apple AirTagВчера, 23:26Создатель Девин на основе искусственного интеллекта готовится привлечь инвестиции при оценке в 40 миллиардов долларовСоздатель Девин на основе искусственного интеллекта готовится привлечь инвестиции при оценке в 40 миллиардов долларовВчера, 23:26Компания ДапуСтор представила SSD ёмкостью 512 TBКомпания ДапуСтор представила SSD ёмкостью 512 TBВчера, 22:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей