Стартап Lovable привлёк 400 миллионов долларов при оценке в 13,3 миллиарда долларов

·30·Технологии
Стартап Lovable привлёк 400 миллионов долларов при оценке в 13,3 миллиарда долларов

Известный европейский стартап Lovable в сфере «вайб-кодинга» подтвердил оценку в 13,3 миллиарда долларов в рамках нового раунда финансирования и привлёк дополнительно 400 миллионов долларов инвестиций. Согласно данным TechCrunch, компания завершила свой раунд Сериес К под руководством фондов Менло Вентурес и Скалеуп Эуропе Фунд, при этом в процессе участвовали десятки других инвесторов. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Этот крупный раунд финансирования состоялся после того, как в июне стартап объявил о достижении годового регулярного дохода (АРР) в размере 500 миллионов долларов. Для сравнения, в предыдущем раунде, о котором было объявлено в декабре прошлого года, компания привлекла 330 миллионов долларов при оценке в 6,6 миллиарда долларов. Тогда Менло Вентурес также входил в число ведущих инвесторов.

Расширяющаяся инфраструктура и возможности искусственного интеллекта

По мере роста стартапа его требования к бакенд-инфраструктуре и технические возможности значительно усложняются. Сегодня на платформе размещено более 60 миллионов проектов, которые ежемесячно привлекают свыше 900 миллионов посетителей. Эти показатели требуют дальнейшего наращивания технических мощностей платформы.

По имеющимся данным, Lovable предлагает пользователям не только стандартные варианты передовых моделей, но и собственную модель искусственного интеллекта, обученную во внутренней специализированной среде. Кроме того, в июне компания подписала многолетний контракт с Google Cloud, что свидетельствует о пятикратном увеличении объёма используемых облачных сервисов.

Влияние на технологический рынок Европы

Компания не только развивает свой основной продукт, но и поддерживает другие перспективные стартапы в Европе. В частности, Lovable инвестировала в датский стартап Атеч, занимающийся проектированием технического оборудования. По мнению экспертов, подобное сотрудничество играет важную роль в укреплении инновационной экосистемы Европы.

Стоит отметить, что среди новых инвесторов раунда Сериес К также есть инвестиционная компания Регент, владеющая изданием TechCrunch. Успех этого инвестиционного раунда создаёт условия для дальнейшего укрепления позиций Lovable на мировом технологическом рынке.

LovableСтартапыИнвестицииИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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