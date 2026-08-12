Рынок голосовых носимых устройств на базе ИИ расширяется

·37·Технологии
Рынок голосовых носимых устройств на базе ИИ расширяется

В последние годы устройства записи, основанные на технологиях ИИ, стремительно развиваются, предлагая пользователям устройства в форме кредитной карты, кулоны и даже наушники, которые позволяют записывать встречи и составлять их краткие резюме. Как обсуждалось в подкасте Экуитй от TechCrunch, новая волна носимых устройств, включая умные кольца, теперь уделяет особое внимание тому, чтобы люди могли записывать свои мысли и идеи с помощью голоса. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком и TechCrunch, стартап Сандбар, продвигающий одну из таких инициатив, развивает проект приватного голосового кольца Стреам. На сегодняшний день компании удалось привлечь в общей сложности 36 миллионов долларов инвестиций. Из них 23 миллиона долларов были собраны в рамках раунда финансирования серии А под руководством Адджакент и Киндред Вентурес.

Новое поколение голосовых устройств

В ходе подкаста основатель и генеральный директор Сандбар Мина Фахми рассказала, почему предыдущим голосовым аппаратным устройствам было сложно найти свое место на рынке. По ее мнению, будущее принадлежит именно голосовым технологиям, а для успеха носимых гаджетов крайне важно сохранять человека в центре процесса и обеспечивать ему полный контроль.

Сегодня, когда на рынке появляются различные формы ИИ-помощников, кольцо Стреам позволяет пользователю фиксировать свои мысли без лишних действий — только с помощью голоса. Ожидается, что это значительно упростит повседневную работу.

Внимание инвесторов и перспективы

Успех этого стартапа показывает, что венчурные инвесторы возлагают большие надежды на сочетание ИИ и носимых устройств. Увеличение объема финансирования расширяет возможности для совершенствования продукта и его вывода на широкий рынок.

Эксперты отмечают, что в будущем устройства на базе ИИ с голосовым управлением могут стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Такие разработки, как кольцо Стреам, станут важным шагом в этом направлении.

Искусственный ИнтеллектНосимые УстройстваКольцо StreamТехнологииСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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