«Овечья броня» для защиты от волков: почему фермеры остались недовольны? (видео)

На фоне роста популяции волков в Европе и увеличения числа их нападений на домашний скот австрийский изобретатель Рудольф Шаубах (Рудолф Шаубач) предложил неожиданное и необычное решение. Специалист из города Филлах в результате трёхлетней работы создал прототип специальной «брони» из сетки, защищающей овец от укусов волков.

Однако эта «броня», испытанная изобретателем на фермах в Альпах, вызвала острые споры среди животноводов и отраслевых экспертов.

«Волк, однажды укусивший овцу, больше не нападёт»: в чём суть изобретения?

Идея Рудольфа Шаубаха предельно проста: создать лёгкую пластиковую сетчатую «броню», покрытую острыми шипами, которая не будет сильно утяжелять животное и мешать ему свободно двигаться. По словам изобретателя, укусив такую броню, волк почувствует сильную боль и откажется от повторной атаки.

«Волк — очень умный и осторожный хищник. Если при первой попытке он столкнётся с колючим пластиком и почувствует боль, я не думаю, что он попытается укусить овцу во второй раз», — заявил австрийский изобретатель в интервью местным СМИ.

Фермеры и эксперты сомневаются: «Непрактично и опасно!»

Несмотря на оптимистичный взгляд изобретателя, животноводы и сельскохозяйственные организации категорически отвергают эту идею. По их мнению, такая броня совершенно неэффективна ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения безопасности животных.

Угроза здоровью животных: По словам фермера Рене Крюгера, владеющего примерно 1000 овец, со временем овечья шерсть запутается в пластиковой сетке, причиняя животному страдания. Кроме того, волки как умные хищники могут изменить тактику и атаковать незащищённые ноги или голову.

Экономически невыгодно: По словам представительницы Ассоциации сельскохозяйственных производителей Нижней Саксонии Джины Штрамп, надеть пластиковую сетку на каждую овцу в стаде из сотен или тысяч животных абсолютно невозможно как с финансовой, так и с физической точки зрения.

Как изобретатель ответил на критику?

Рудольф Шаубах отверг критику в свой адрес, заявив, что люди оценивают его проект лишь по фотографиям, не проведя его реальных испытаний. По его словам, во время тестирования овца несколько дней носила сетку, нормально питалась и свободно двигалась.

Тем не менее из-за сильного недовольства и разгоревшихся споров в Австрии Шаубах был вынужден временно приостановить испытания на местных фермах. Сейчас он ищет возможности протестировать свою «овечью броню» в других странах.

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