Uber Фреигхт начала расследование кибератаки и утечки данных

·41·Технологии
Uber Фреигхт начала расследование кибератаки и утечки данных

Uber Фреигхт, логистическое подразделение известного международного гиганта в сфере сервисов заказа поездок, стало мишенью киберпреступников. Как выяснилось, известная хакерская группа заявила о незаконном проникновении в сети транспортно-логистической компании и краже данных. Сейчас инцидент тщательно расследуется, а специалисты компании пытаются взять ситуацию под контроль. Об этом Techcrunch.ком сообщает сообщает.

Как сообщает агентство Reuters, официальный представитель Uber Фреигхт заявил, что киберинцидент не оказал негативного влияния на повседневные бизнес-процессы компании, а все системы работают в обычном режиме. Тем не менее этот случай стал логичным продолжением волны кибератак, направленных в последние недели против транспортных компаний, крупных финансовых организаций и частных инвестиционных фондов.

Новая жертва группы Хеликс

По данным TechCrunch, за этой кибератакой стоит известная своими действиями хакерская группа Хеликс. Эта преступная группировка обычно крадёт огромные объёмы данных из облачных сред своих жертв и угрожает опубликовать их, если не будет выплачен выкуп. Хакеры утверждают на специальном сайте, где публикуют утёкшие данные, что получили доступ к электронным почтовым ящикам, облачным хранилищам, документам по кредиторской задолженности и диспетчерским документам Uber Фреигхт.

Некоторые файлы, изученные журналистами издания, содержали переписку между Uber Фреигхт и её клиентами, которая, предположительно, относится к середине июня. Однако специалисты не смогли сразу подтвердить подлинность представленных документов. Компания пока официально не сообщала, получала ли письма от хакеров или выплачивала ли выкуп.

Анализ Google и методы хакеров

По данным специалистов Google по безопасности, группа Хеликс является частью более широкой хакерской киберколлективной структуры, которую они отслеживают под названием УНК6671. Эта преступная группа в основном использует тактики социальной инженерии, включая голосовой фишинг (вишинг). Преступники звонят в службы ИТ-поддержки и требуют сбросить пароли сотрудников.

Исследователи кибербезопасности уже давно предупреждают, что подобные простые и грубые на вид атаки чрезвычайно эффективны для обмана людей. В официальном блоге Google сообщила, что проанализировала биткоин-кошельки группы и установила: с января по май текущего года в качестве выкупа на них поступило не менее 10,6 миллиона долларов.

Uber FreightКибератакаТехнологииБезопасностьGoogle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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