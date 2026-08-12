Форм Энергй привлекла 750 миллионов долларов на производство батарей на 100 часов

·37·Технологии
Форм Энергй привлекла 750 миллионов долларов на производство батарей на 100 часов

Компания Форм Энергй, которую считают инновационным стартапом в энергетической отрасли, объявила о привлечении 750 миллионов долларов инвестиций для расширения производственных мощностей в Западной Виргинии. По данным иксбт.ком, этот финансовый успех стал очередным наглядным подтверждением того, что стремительное строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта резко повышает спрос на системы хранения энергии. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

За первые три месяца текущего года в США установили системы хранения энергии общей мощностью 9.7 гигаватт-соат — на 32 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя большинство представленных на рынке батарей способны поставлять энергию максимум в течение нескольких часов, разработанные Форм Энергй железо-воздушные батареи могут обеспечивать подачу энергии до 100 часов.

Преимущества технологии долгосрочного хранения энергии

Системы долгосрочного хранения энергии играют важную роль в устранении перебоев, возникающих при использовании возобновляемых источников энергии. Ожидается, что в текущем году более 90 процентов новых генерирующих мощностей в США будут приходиться именно на возобновляемые источники. Форм Энергй использует в своих батареях более дешёвое железо вместо дорогих лития, кобальта и никеля, благодаря чему ей удаётся хранить огромные объёмы электроэнергии по значительно более низкой цене.

Внутри батареи железо окисляется во время разрядки, а при зарядке восстанавливается — иными словами, в процессе отдачи энергии батарея превращает железо в ржавчину, а затем обращает этот процесс. Такой уникальный подход позволил компании привлечь крупных заказчиков. В частности, Google строит в штате Миннесота новый центр обработки данных, который будет частично обеспечиваться гигантской батареей Форм мощностью 30 гигаватт-соат стоимостью около 1 миллиарда долларов.

Центры обработки данных и спрос на электроэнергию

Впервые за последние десятилетия спрос на электроэнергию в США растёт, и главной причиной этого являются центры обработки данных. Согласно прогнозам экспертов, к 2035 году центры обработки данных в четыре раза увеличат своё энергопотребление и будут потреблять около 20 процентов всей электроэнергии, производимой в стране. К числу клиентов Форм Энергй также относятся крупные коммунальные компании, такие как Ксел Энергй и ФутурЭнергй Иреланд.

Как сообщает Валл Стрит Джурнал, текущий портфель заказов стартапа по коммерческим проектам достиг объёма хранения энергии в 80 гигаватт-соат, увеличившись в четыре раза по сравнению с началом года. Базирующаяся в США цепочка поставок компании играет важную роль в обеспечении безопасности: около 80 процентов сырья поставляется из США, а остальная часть — из Европы и Азии.

Раунд финансирования серии Г возглавила Т. Рове Прике. В нём также приняли участие Секуоиа Капитал, Джанус Хендерсон, Франклин Темплетон, Бреактругх Энергй Вентурес и многие другие известные инвестиционные фонды и венчурные компании. Это показывает, насколько важны такие технологии для создания энергетической инфраструктуры будущего.

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Abror Shuhratov
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