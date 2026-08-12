В Намангане оштрафовали мужчину, пристававшего к девушке в автобусе, и саму девушку, ударившую его

·84·Общество
В Намангане оштрафовали мужчину, пристававшего к девушке в автобусе, и саму девушку, ударившую его

В Намангане в суде рассмотрели конфликт, произошедший в общественном транспорте. Как стало известно, 66-летний мужчина совершил сексуальные домогательства в отношении 18-летней девушки в автобусе. В ответ на это девушка ударила мужчину, нанеся ему легкие телесные повреждения.

Инцидент произошел 27 июля текущего года в одном из автобусов города Намангана. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на решение суда.

В материалах дела указано, что мужчина трогал девушку за бедро и совершал в отношении нее непристойные действия. После этого девушка ударила мужчину. В результате удара серьезного вреда здоровью пострадавшего не было нанесено, однако были зафиксированы легкие телесные повреждения.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что обе стороны совершили административные правонарушения.

Девушка была оштрафована на 0,5 БРВ — 206 тысяч сумов на основании части 2 статьи 52 Кодекса об административной ответственности за нанесение легких телесных повреждений.

66-летний мужчина был признан виновным по части 1 статьи 41-1 того же кодекса, то есть за сексуальное домогательство. Ему назначен штраф в размере 2 БРВ — 824 тысячи сумов.

НаманганUzNews
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