Ментальная уборка: 3 важных шага для самопонимания

Иногда человек наводит порядок во внешней среде — убирает дом, избавляется от ненужных вещей, очищает память телефона. Но к страхам, зависимостям и тяжёлым чувствам, которые годами накапливаются внутри, он может не прикасаться.

В этом и заключается цель упражнения, условно называемого «ментальной уборкой»: выписать на бумагу то, что вас беспокоит, и посмотреть на это со стороны. Оно не заменяет психотерапию, однако может стать полезным началом для лучшего понимания собственных мыслей и реакций.

1. Сначала назовите свои страхи

Когда страх остаётся без названия, он кажется сильнее.

«Я боюсь неудачи».

«Я боюсь быть отвергнутым».

«Я боюсь остаться без денег».

«Я боюсь потерять близкого человека».

Запишите на бумаге, чего именно вы боитесь. Затем задайте себе два вопроса:

Почему это так сильно меня пугает?

и

В какой части моей жизни этот страх меня останавливает?

Например, страх неудачи может мешать подать документы на новую работу. А страх быть отвергнутым не позволяет открыто говорить в отношениях.

Важно понимать: наличие страха не означает, что действовать невозможно.

Не принимайте каждый страх за «правду»

Мозг человека пытается заранее предсказать опасность. Поэтому иногда вероятный сценарий воспринимается как реальность.

«Если я попробую, то обязательно потерплю поражение».

«Если я выскажу своё мнение, меня не примут».

В такой момент помогает ещё один вопрос:

«Есть ли у меня доказательства этого или я представляю худший сценарий?»

Не обязательно избавляться от страха. Важно отличать реальную опасность от воображения.

2. Наблюдайте за своими зависимостями и привязанностями

Второй этап немного сложнее.

Спросите себя:

«Без чего я чувствую себя плохо?»

Это может быть одобрение определённого человека, социальные сети, постоянные покупки, работа, сладкое, алкоголь или другая привычка.

Затем возникает более важный вопрос:

«Что это мне даёт?»

Например, постоянная проверка телефона может помогать убегать от скуки. А чрезмерная привязанность к одному человеку может временно уменьшать чувство одиночества.

Тогда становится понятно, что проблема заключается не только во «вредной привычке». За ней может стоять определённая потребность.

Осознать зависимость — не значит немедленно от неё отказаться

Некоторые привязанности можно уменьшить с помощью обычной дисциплины. Однако алкоголь, наркотические вещества или другие сильные зависимости могут требовать медицинской и психологической помощи.

Поэтому вместо того, чтобы обвинять себя в «безволии», важно правильно оценить масштаб проблемы.

Цель — не осуждать себя, а понять, какую потребность и каким способом вы пытаетесь удовлетворить.

3. Не скрывайте неприятные чувства

Гнев.

Зависть.

Обида.

Чувство вины.

Стыд.

Страх.

Многие считают такие чувства «плохими» и пытаются как можно быстрее от них избавиться.

Однако человек не становится плохим только потому, что испытывает определённые эмоции.

Запишите на бумаге чувство, которое вам меньше всего нравится, а затем спросите:

«Когда я это чувствую?»

Например, зависть может возникать, когда вы видите успех другого человека. А за ней может стоять потребность «я тоже хочу этого добиться».

Гнев иногда возникает, когда нарушаются личные границы. Обида может указывать на то, что не удовлетворена потребность во внимании, уважении или близости.

Самый важный вопрос: «Чего я на самом деле хочу?»

Когда возникает неприятное чувство, вместо того чтобы просто спрашивать:

«Почему я такой?»

попробуйте спросить:

«Чего я на самом деле хочу в этой ситуации?»

Возможно, вам нужно уважение.

Возможно, отдых.

Возможно, внимание.

Возможно, безопасность.

Возможно, установить границы.

Само чувство не является проблемой. Иногда это сигнал, который указывает на неудовлетворённую потребность.

Как лучше выполнять это упражнение?

Выделите для себя 15–20 минут спокойного времени. Отложите телефон и старайтесь писать не красиво, а честно.

Никто этого не прочитает.

Поэтому не нужно ни оправдываться, ни пытаться выглядеть лучше.

На первый взгляд может показаться тяжёлым написать: «Я завидую этому человеку» или «Я боюсь остаться один». Но когда человек может назвать своё чувство, он начинает смотреть на него немного со стороны.

Цель «ментальной уборки» — не избавиться от всех негативных чувств

Нереально всегда быть счастливым, спокойным и уверенным в себе.

Здоровое психологическое состояние — это не жизнь без страха или гнева. Это способность замечать эти чувства, понимать их причины, а затем осознанно выбирать, как действовать.

Поэтому в конце этого упражнения задайте себе один вопрос:

«Какой один маленький шаг я могу сделать завтра, исходя из того, что понял?»

Потому что самопонимание — это начало.

А настоящие изменения начинаются тогда, когда осознанное превращается в действие.

Если страх, тревога, сильное чувство вины или зависимость серьёзно влияют на вашу повседневную жизнь, полезно не ограничиваться этим упражнением, а обратиться к квалифицированному психологу, психотерапевту или соответствующему медицинскому специалисту.

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