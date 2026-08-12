Компания ДапуСтор представила SSD ёмкостью 512 TB

·33·Технологии
Компания ДапуСтор представила SSD ёмкостью 512 TB

На рынке технологий обработки и хранения данных зафиксировано важное достижение. Как пишет издание Иксбт.ком, в начале августа на саммите ФМС 2026 компания ДапуСтор представила публике инновационный SSD Р6060 ёмкостью 512 TB. Устройство с таким огромным объёмом памяти предназначено для современных дата-центров и корпоративных систем, требующих значительного пространства для хранения, устанавливая новые стандарты в отрасли. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Устройство нового поколения поддерживает самые современные интерфейсы и протоколы. Согласно сообщениям, модель ДапуСтор Р6060 работает на базе интерфейса PCIe Ген5 и протокола NVMe 2.0. Это значительно повышает скорость передачи данных и эффективность системы, обеспечивая стабильную работу даже при самых высоких нагрузках.

Техническое устройство и компактный форм-фактор

С точки зрения внешнего вида и дизайна этот SSD выполнен в форм-факторе ЭДСФФ Э2, а его размеры составляют 200 × 76 × 9,5 мм. Размещение 512 TB данных в настолько компактном корпусе стало серьёзной задачей для инженеров. Конструкция устройства позволяет разместить внутри 64 и более площадок для НАНД-флеш-памяти, что повышает плотность компонентов до беспрецедентного уровня.

Аппаратная часть устройства также тщательно продумана. В основе модели Р6060 лежат специально разработанный компанией Дпко Микроелектроникс контроллер ДП800 PCIe Ген5 и память 3Д еКЛК NAND. Эти передовые технологии обеспечивают не только высокую производительность, но и длительный срок службы памяти.

Передовые технологии и перспективы

По словам специалистов, новый SSD использует современные подходы к управлению памятью. В частности, устройство поддерживает технологию ФДП (Флексибле Дата Плакемент). Эта функция оптимизирует размещение данных на диске, снижает износ памяти и дополнительно повышает общую эффективность.

Напомним, компания ДапуСтор и ранее была известна своими накопителями большой ёмкости. Однако до появления версии на 512 TB максимальная ёмкость модели Р6060 в других форм-факторах была ограничена 256 TB. Увеличение объёма вдвое в будущем позволит крупным корпорациям существенно оптимизировать расходы на серверную инфраструктуру.

DapuStorSSDPCIe Gen5ТехнологииПамять
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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