Создатель Девин на основе искусственного интеллекта готовится привлечь инвестиции при оценке в 40 миллиардов долларов

·27·Технологии
Создатель Девин на основе искусственного интеллекта готовится привлечь инвестиции при оценке в 40 миллиардов долларов

Стартап Когнитион, специализирующийся на автоматизации программирования с помощью искусственного интеллекта, начал переговоры о резком повышении своей оценки в рамках нового раунда финансирования. Как сообщает Bloomberg, компания планирует привлечь крупные инвестиции при оценке не менее 40 миллиардов долларов. Предполагается, что достичь этого показателя удастся благодаря выходу на годовой темп выручки (АРР) в 1 миллиард долларов. Об этом TechCrunch.ком сообщает .

Эти перспективы финансирования станут для Когнитион очередным гигантским рывком. Ещё в мае этого года компания привлекла 1 миллиард долларов при оценке в 26 миллиардов долларов. Всего три месяца спустя финансовые показатели проекта заметно выросли, а интерес инвесторов к нему усилился.

Возможности Девин и корпоративный спрос

Основной продукт компании — АИ-агент Девин — быстро приобрёл популярность среди разработчиков. Ранее глава Когнитион Скотт Ву в интервью TechCrunch подтвердил, что корпоративные клиенты увеличивали использование возможностей Девин в среднем на 50% каждый месяц на протяжении последних шести месяцев. В мае стало известно, что годовой темп выручки компании достиг 492 миллионов долларов.

По словам экспертов, Девин предназначен не для замены людей, а для выполнения повседневных и монотонных задач. Он часто берёт на себя длительную и трудоёмкую работу, которую разработчики не слишком любят, например обновление устаревшего программного обеспечения или перенос приложений с одной платформы на другую. Именно это является одной из причин активного внедрения технологии предприятиями.

Известные клиенты и перспективы развития

Сегодня услугами Когнитион пользуются ведущие компании и организации по всему миру. Среди клиентов — такие крупные бренды, как Mercedes-Benz, NASA и Goldman Sachs. Это показывает, что АИ-агент становится важным инструментом не только для стартапов, но и для крупных индустрий мирового масштаба.

Сам Скотт Ву известен как один из молодых гениев программирования, а амбициозные цели компании свидетельствуют о дальнейшем укреплении роли искусственного интеллекта на технологическом рынке. Возможная оценка в 40 миллиардов долларов может превратить Когнитион в один из самых дорогих частных проектов в АИ-индустрии.

CognitionDevinИскусственный ИнтеллектТехнологииИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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