Турецкая Суперлига и европейский трансферный рынок стали свидетелями очередной громкой сделки. Стамбульский клуб «Бешиктош» официально объявил об успешном завершении переговоров с известным сербским нападающим Душан Влахович (Дуšан Влаховиć) и его переходе в команду.

3-летний контракт и звезда, полученная бесплатно

26-летний талантливый нападающий находился в статусе свободного агента после истечения срока его контракта с итальянским клубом «Ювентус». Несмотря на интерес со стороны ряда европейских грандов, руководство стамбульского клуба оказалось более расторопным в вопросе трансфера сербской звезды.

Ранее сообщалось, что стороны достигли принципиальной договорённости по условиям 3-летнего контракта. Теперь эта сделка официально подтверждена.

Статистика и карьерный путь Влахович

В минувшем сезоне Душан Влахович провёл 19 матчей в составе «Ювентус» в Серии А, записав на свой счёт 7 голов и 1 результативную передачу.

26-летний бомбардир постепенно стал одним из самых заметных форвардов мирового футбола:

Начал карьеру в легендарном сербском клубе «Партизан» ;

Выступая за итальянскую «Фиорентина» , продемонстрировал свои истинные бомбардирские качества и привлёк внимание европейских грандов;

Играл за туринский клуб «Ювентус» в качестве основного нападающего.

Этот трансфер «Бешиктош» свидетельствует о том, что стамбульский клуб нацелен на высокие результаты в новом сезоне как во внутреннем чемпионате, так и в европейских кубках.

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