«Бешиктош» совершил «бомбический» трансфер: Душан Влахович официально в Турции!
Турецкая Суперлига и европейский трансферный рынок стали свидетелями очередной громкой сделки. Стамбульский клуб «Бешиктош» официально объявил об успешном завершении переговоров с известным сербским нападающим Душан Влахович (Дуšан Влаховиć) и его переходе в команду.
3-летний контракт и звезда, полученная бесплатно
26-летний талантливый нападающий находился в статусе свободного агента после истечения срока его контракта с итальянским клубом «Ювентус». Несмотря на интерес со стороны ряда европейских грандов, руководство стамбульского клуба оказалось более расторопным в вопросе трансфера сербской звезды.
Ранее сообщалось, что стороны достигли принципиальной договорённости по условиям 3-летнего контракта. Теперь эта сделка официально подтверждена.
Статистика и карьерный путь Влахович
В минувшем сезоне Душан Влахович провёл 19 матчей в составе «Ювентус» в Серии А, записав на свой счёт 7 голов и 1 результативную передачу.
26-летний бомбардир постепенно стал одним из самых заметных форвардов мирового футбола:
Начал карьеру в легендарном сербском клубе «Партизан»;
Выступая за итальянскую «Фиорентина», продемонстрировал свои истинные бомбардирские качества и привлёк внимание европейских грандов;
Играл за туринский клуб «Ювентус» в качестве основного нападающего.
Этот трансфер «Бешиктош» свидетельствует о том, что стамбульский клуб нацелен на высокие результаты в новом сезоне как во внутреннем чемпионате, так и в европейских кубках.
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