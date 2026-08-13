«Бешиктош» совершил «бомбический» трансфер: Душан Влахович официально в Турции!

·43·Спорт
«Бешиктош» совершил «бомбический» трансфер: Душан Влахович официально в Турции!

Турецкая Суперлига и европейский трансферный рынок стали свидетелями очередной громкой сделки. Стамбульский клуб «Бешиктош» официально объявил об успешном завершении переговоров с известным сербским нападающим Душан Влахович (Дуšан Влаховиć) и его переходе в команду.

3-летний контракт и звезда, полученная бесплатно

26-летний талантливый нападающий находился в статусе свободного агента после истечения срока его контракта с итальянским клубом «Ювентус». Несмотря на интерес со стороны ряда европейских грандов, руководство стамбульского клуба оказалось более расторопным в вопросе трансфера сербской звезды.

Ранее сообщалось, что стороны достигли принципиальной договорённости по условиям 3-летнего контракта. Теперь эта сделка официально подтверждена.

Статистика и карьерный путь Влахович

В минувшем сезоне Душан Влахович провёл 19 матчей в составе «Ювентус» в Серии А, записав на свой счёт 7 голов и 1 результативную передачу.

26-летний бомбардир постепенно стал одним из самых заметных форвардов мирового футбола:

  • Начал карьеру в легендарном сербском клубе «Партизан»;

  • Выступая за итальянскую «Фиорентина», продемонстрировал свои истинные бомбардирские качества и привлёк внимание европейских грандов;

  • Играл за туринский клуб «Ювентус» в качестве основного нападающего.

Этот трансфер «Бешиктош» свидетельствует о том, что стамбульский клуб нацелен на высокие результаты в новом сезоне как во внутреннем чемпионате, так и в европейских кубках.

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БешикташДушан ВлаховичЮвентусСтамбулФиорентина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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