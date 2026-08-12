Европейский суперкубок: объявлены основные составы ПСЖ и «Астон Виллы»

·54·Спорт
Европейский суперкубок: объявлены основные составы ПСЖ и «Астон Виллы»

В европейском футболе определяется обладатель одного из первых и самых престижных трофеев нового сезона — Суперкубка УЕФА. На великолепном стадионе «Red Булл Арена» в австрийском Зальцбурге состоится суперматч между действующим победителем Лиги чемпионов — французским клубом «ПСЖ» — и английской «Астон Виллой», признанной сильнейшей командой Лиги Европы.

Перед принципиальным противостоянием, которое начнётся в 00:00 по ташкентскому времени, тренерские штабы обеих команд объявили основные составы, которые выйдут на поле.

Основные составы команд:

Суперкубок УЕФА-2026

Место проведения: Австрия, Зальцбург, «Red Булл Арена»

Время матча: 12 августа, 00:00 (по ташкентскому времени)

  • «ПСЖ» (Франция):

    Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Аклиуш, Кварацхелия, Дуэ.

  • «Астон Вилла» (Англия):

    Бизо, Кэш, Линделёф, Торрес, Матсен, Камара, Гомес, Макгинн, Хеммингс, Буэндия, Майо.

Чего ожидать от первого финала сезона?

Хотя парижане с их звёздным и атакующим составом считаются фаворитами встречи, «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери обладает большим опытом подготовки неожиданных и тактических сюрпризов в борьбе за трофеи. Несомненно, оба клуба задействуют все возможности, чтобы начать новый сезон с важного трофея.

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Суперкубок УЕФАПСЖАстон ВиллаРед Булл АренаЗальцбург
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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