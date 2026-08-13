Трогательный момент: Роналду выразил соболезнования Месси, потерявшему отца

Многолетнее извечное и великое соперничество на футбольных полях в тяжёлые и печальные моменты уступило место взаимному уважению, солидарности и человеческим чувствам. Нападающий клуба «Ан-Наср» из Саудовской Аравии и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил слова соболезнования и поддержки нападающему «Интер Майами» Лионелью Месси, который опубликовал в социальной сети пост в связи со смертью отца.

«Лео, я с тобой в эти тяжёлые моменты»

Под печальным и трогательным постом Лионелья Месси, посвящённым памяти его отца Хорхе Месси, Роналду оставил следующие искренние слова:

«Лео, крепко обнимаю тебя и твоих близких в этот чрезвычайно тяжёлый момент. Желаю тебе и твоей семье сил и терпения», — написал Роналду.

Этот комментарий за короткое время привлёк внимание миллионов болельщиков, став символом высокого взаимного уважения и человечности двух величайших легенд спортивного мира.

Смерть Хорхе Месси и драматические события на ЧМ–2026

Для справки, отец Лионелья Месси, который на протяжении многих лет также был его агентом, Хорхе Месси скончался 8 августа 2026 года в возрасте 68 лет после тяжёлой и продолжительной болезни. Его смерть была зафиксирована в больнице аргентинского города Росарио.

Летом текущего года во время турнира ЧМ–2026 появились сообщения о резком ухудшении здоровья Хорхе Месси. В ходе соревнований Месси переживал тяжёлые в эмоциональном плане дни и даже не смог сдержать слёз после того, как забил гол в одном из матчей. Месси очень хотел дойти до финала турнира и посвятить кубок своему отцу, однако Аргентина уступила Испании в финале и довольствовалась серебряными медалями.

Хорхе Месси был для Лео не только надёжной опорой и отцом, но и главным архитектором и наставником его становления величайшим футболистом мира: именно он в 13 лет привёз сына в академию «Барселоны».

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