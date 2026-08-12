Майлз Льюис-Скелли намерен остаться в «Арсенале» и побороться за место в основном составе

·40·Спорт
Майлз Льюис-Скелли намерен остаться в «Арсенале» и побороться за место в основном составе

Полузащитник лондонского «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли твёрдо решил остаться в клубе и побороться за место в основном составе под руководством Микеля Артеты, несмотря на неопределённость своего будущего. Воспитанник академии хорошо проявил себя на предсезонных сборах, однако высокая конкуренция и интерес со стороны других клубов ставят его будущее под вопрос. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает BBC Sport, молодой футболист привлёк внимание тренерского штаба, начав в основном составе последние два товарищеских матча на предсезонных сборах, включая воскресную встречу накануне Суперкубка Англии. В прошлом сезоне игрок столкнулся с трудностями из-за конкуренции на фланге обороны, но хорошо проявил себя на своей естественной позиции центрального полузащитника, заставив тренерский штаб задуматься.

Интерес со стороны конкурентов и ситуация на трансферном рынке

Успешные действия Майлза Льюиса-Скелли в последних матчах заставляют клуб пересматривать свои планы. Ранее «Арсенал» рассматривал возможность продажи футболиста вместе с Итаном Нванери, чтобы сохранить финансовый баланс. Однако решимость игрока и его выступления на поле усложнили ситуацию.

По данным источника, в январе футболист был предложен «Манчестер Юнайтед», хотя лондонский клуб подчёркивает, что не предпринимал активных попыток его продать. «Манчестер Юнайтед» ищет игрока на левый фланг обороны из-за частых травм Люка Шоу. «Челси» также мог подписать футболиста, однако пока не начал серьёзных переговоров из-за высокой конкуренции в составе.

Финансовая стратегия клуба

«Арсенал» активно работает на трансферном рынке в последние сезоны: в прошлом году клуб потратил 250 миллионов фунтов, а в текущем году — более 100 миллионов фунтов, включая трансфер Бруну Гимарайса за 75 миллионов. Чтобы соблюдать финансовые правила, клуб продал Кристиана Нёргора и Леандро Троссарда.

Продажа воспитанника академии Майлза Льюиса-Скелли может принести клубу значительную выгоду с точки зрения бухгалтерской отчётности и правил финансового фейр-плей. Несмотря на это, сам футболист не отказывается от намерения продолжить карьеру именно в «Арсенале» и полностью раскрыть свой потенциал.

АрсеналМайлз Льюис-СкеллиПремьер-лигаТрансферыМикель Артета
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Jahongir Tursunov
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