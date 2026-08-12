Chevrolet покинул китайский рынок и прекратил продажи новых автомобилей

В автомобильной отрасли произошло крупное изменение: General Motors официально подтвердила, что ее легендарный бренд Chevrolet прекращает продажи новых автомобилей на китайском рынке. Таким образом, известная марка с вековой историей, почти 21 год работавшая в азиатской стране, покидает местный розничный рынок. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в прошлом ежегодные продажи автомобилей Chevrolet в Китае превышали 760 000 единиц, а общее число владельцев автомобилей бренда в стране достигало 7,5 миллиона. Однако жесткая конкуренция последних лет и изменение рыночного спроса привели к этому стратегическому решению.

Производство продолжается, но для других целей

General Motors уточнила, что совместное предприятие в Китае продолжит работу, а производство автомобилей Chevrolet в стране сохранится. Однако теперь основной акцент будет сделан на экспорт на международные рынки за пределами США.

В заявлении для Натионал Бусинесс Даилй GM Чина отметила, что текущая линейка моделей Chevrolet в наибольшей степени соответствует потребностям международных экспортных рынков. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (КПКА), в первой половине текущего года объем экспорта автомобилей Chevrolet из Китая составил 6 930 единиц, увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Партнерство САИК-ГМ и планы на будущее

Это изменение полностью соответствует долгосрочным стратегическим договоренностям между General Motors и САИК Мотор. Недавно стороны подписали стратегическое соглашение о продлении срока работы совместного предприятия САИК-ГМ еще на 20 лет — до 2047 года. Это одно из самых длительных продлений в истории крупных совместных предприятий региона.

Кроме того, партнеры объявили о планах вывести на рынок до 2030 года не менее 30 новых моделей автомобилей на новых источниках энергии (НЭВ). Основное внимание при этом будет уделено полной электрификации брендов Cadillac и Буик.