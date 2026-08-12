Google представила устройство Pixel Таг — конкурента Apple AirTag

·38·Технологии
Google представила устройство Pixel Таг — конкурента Apple AirTag

На презентации "Маде бй Google 2026" корпорация Google показала новый гаджет Google Pixel Таг, предназначенный для поиска и отслеживания личных вещей. Этот умный трекер стоимостью от 29 долларов создан как достойная альтернатива лидирующему на рынке Apple AirTag и значительно расширяет возможности поиска для пользователей Android. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным иксбт.ком, новое устройство использует в работе сеть Google Финд Хуб, объединяющую миллионы гаджетов под управлением Android по всему миру. Такой подход похож на экосистему Apple Find My и позволяет быстро находить потерянные вещи с помощью глобальной сети. Кроме того, пользователи могут напрямую вызвать свой Pixel Таг и определить его местоположение не только со смартфона, но и через смарт-часы Pixel Watch.

Дизайн и технические характеристики

По внешнему виду и форме Pixel Таг заметно отличается от своего главного конкурента AirTag. В то время как гаджет Apple имеет небольшой круглый корпус, Google выбрала вытянутый и более тонкий овальный дизайн. Согласно техническим характеристикам, ширина Pixel Таг составляет 1.1 дюйма, высота — 1.8 дюйма, а толщина — 0.2 дюйма.

Для сравнения, диаметр AirTag составляет 1.26 дюйма, а толщина — 0.31 дюйма. Их вес почти одинаков: Pixel Таг вместе с батареей весит 0.4 унции, а устройство Apple — 0.39 унции. Оба гаджета соответствуют стандарту защиты от воды и пыли ИП67 и могут находиться под водой на глубине 1 метр до 30 минут.

Возможности и дата выхода

Устройство оснащено Bluetooth и технологией Ultra Видебанд для точного поиска, однако модуля NFC в нём нет. Встроенный в корпус динамик упрощает поиск на близком расстоянии, издавая звуковой сигнал. В качестве источника питания используется сменная монетная батарея КР2032, применяемая в обоих устройствах и рассчитанная примерно на год работы.

Аксессуар предназначен для крепления к ключам, сумкам и другим ценным вещам. Согласно источнику, Google Pixel Таг поступит в продажу 11 ноября текущего года. Цена одного устройства составит 29 долларов, а набора из четырёх — 99 долларов.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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