Галатасарай направил Арсеналу официальное предложение по Габриэлу Мартинелли

·34·Спорт
Галатасарай направил Арсеналу официальное предложение по Габриэлу Мартинелли

Действующий чемпион Турции Галатасарай официально предложил 38 миллионов фунтов стерлингов (45 миллионов евро) за трансфер нападающего лондонского Арсенала Габриэла Мартинелли. Как сообщает Goal.com, стамбульский гранд обозначил бразильца главной трансферной целью для участия в престижных европейских турнирах, в частности в матчах Лиги чемпионов. Об этом Goal.com сообщает .

Турецкий клуб, активно действующий на трансферном рынке в последние сезоны, продолжает проводить агрессивную стратегию, стремясь ещё больше усилить состав. По информации Флориана Плеттенберга, это официальное предложение сейчас находится на столе у руководства «Арсенала» на стадионе «Эмирейтс» и вынуждает лондонский клуб принять серьёзное решение.

Сложная ситуация для «Арсенала»

Для тренерского штаба во главе с Микелем Артетой это предложение представляет собой сложную финансовую и тактическую головоломку. В частности, уход Леандро Троссара в «Бешикташ» в летнее трансферное окно и приход в линию атаки только Христоса Цолиса повлияли на кадровую глубину «Арсенала» в передней линии.

25-летний Габриэл Мартинелли стал неотъемлемой частью проекта испанского специалиста. В прошлом сезоне он провёл 53 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Эти показатели сыграли важную роль в завоевании «Арсеналом» первого с 2004 года чемпионства в английской Премьер-лиге, а также в выходе команды в финал Лиги чемпионов.

Карьера футболиста в клубе

Бразильский вингер присоединился к «Арсеналу» в 2019 году, перейдя из «Итуано». За короткое время Мартинелли стал одним из лидеров команды и завоевал любовь болельщиков благодаря скорости и высокой мобильности на поле. Всего за лондонский клуб он провёл 278 матчей, забил 62 гола и сделал 36 результативных передач.

Как и в случае с приглашением таких звёзд, как Виктор Осимхен и Вильфрид Заха, Галатасарай рассчитывает сохранить конкурентоспособность на международной арене благодаря трансферу Мартинелли. Теперь руководству «Арсенала» предстоит сопоставить будущую пользу игрока для команды с текущим финансовым предложением.

ГалатасарайГабриэл МартинеллиАрсеналСуперлигаЛига Чемпионов
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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