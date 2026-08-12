Поддерживаемая OpenAI компания Триве Холдингс привлекла 2 млрд долларов на внедрение искусственного интеллекта

Компания Триве Холдингс, специализирующаяся на внедрении технологий искусственного интеллекта в традиционные бизнес-процессы, привлекла 2 млрд долларов в новом раунде финансирования при оценке в 12 млрд долларов. По данным иксбт.ком, крупная инвестиция была осуществлена при участии таких известных инвесторов, как СофтБанк, Д1 Капитал Партнерс и Алтиметер Капитал, что свидетельствует о расширении частного капитала в сфере искусственного интеллекта. Об этом TechCrunch.ком сообщает .

Как сообщает Те Нью-Йорк Тимес, организация представляет собой независимую структуру, выделившуюся из Триве Капитал — одного из ключевых инвесторов OpenAI. В декабре 2025 года OpenAI выкупила свою долю в Триве Холдингс. В рамках этой сделки OpenAI направляет своих сотрудников непосредственно в компании, входящие в состав Триве, помогая ускорить практическое внедрение технологий искусственного интеллекта.

Новый этап развития искусственного интеллекта и корпоративных услуг

Триве Холдингс в основном сосредоточила деятельность на бухгалтерском учёте и информационных технологиях. В настоящее время под эгидой платформы работают более 70 компаний. Бизнес компании строится вокруг двух основных направлений — бухгалтерской сети Куррент, объединяющей более 50 фирм и свыше 2 000 специалистов, а также подразделения Шиелд в сфере информационных технологий, включающего около 20 компаний.

Согласно представленным данным, самообучающиеся налоговые агенты ТаксАИ сети Куррент обработали более 7 000 налоговых деклараций с точностью 98%. В результате время подготовки налоговой отчётности в компаниях-участницах сократилось более чем на 30%. Одновременно продукты искусственного интеллекта платформы Шиелд в 36 раз повысили скорость решения обращений в службу поддержки.

Фокус на инфраструктуре и физической инфраструктуре

Часть привлечённых средств направят на запуск третьего нового направления, связанного с физическими активами. По словам представителей компании, оно будет сосредоточено на регулирующих услугах в сфере созданной инфраструктуры — работах, необходимых для проверки, строительства, сертификации и обеспечения функционирования физических активов.

В интервью TechCrunch один из основателей Триве Холдингс Анудж Мехнджиратта отметил необходимость модернизации критически важной инфраструктуры в США. Однако проекты часто сталкиваются с местными, техническими и юридическими сложностями. Согласно имеющимся данным, это напрямую касается центров обработки данных, производства, здравоохранения, энергетики, водоснабжения и транспортных сетей.

По мнению специалистов, хотя искусственный интеллект не может полностью заменить физическую работу на местах или локальные решения, он способен значительно упростить трудоёмкие процессы, включая исследования, подготовку отчётов, оформление разрешений, создание проверочной документации и мониторинг соответствия требованиям.