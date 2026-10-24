Рейтинг самых быстрорастущих экономик в 2026 году: какие страны совершат большой скачок?

·48·Экономика
Рейтинг самых быстрорастущих экономик в 2026 году: какие страны совершат большой скачок?

В новой инфографике, подготовленной Анишем Анаандом (Aneesh Anand) для популярной платформы Voronoi на основе анализа Международного валютного фонда (МВФ), опубликован список ведущих стран, где по итогам 2026 года ожидаются самые высокие темпы экономического роста в мире.

Лидирующие позиции в рейтинге занимают в основном страны Азиатского и Африканского континентов, среди которых также отмечены государства Центральной Азии, в частности Узбекистан и Кыргызстан.

Глобальная экономика: Рост на 3,1 процента несмотря на потрясения

Согласно окончательным прогнозам МВФ, в текущем 2026 году мировой ВВП вырастет в среднем на 3,1 процента:

  • Риски и препятствия: Несмотря на сохраняющуюся на международной арене геополитическую нестабильность, колебания цен на энергетическом рынке и неопределенность на глобальных рынках, общие темпы роста остаются стабильными;

  • Драйверы: Восстановление промышленности, цифровых технологий и сырьевого сектора оказывает положительное влияние на объем глобального ВВП.

Топ-лидеры: Рекорд Гайаны и «революция искусственного интеллекта» на Тайване

Среди стран мира показатели отдельных государств резко выделяются своими высокими темпами:

  • Абсолютный лидер — Гайана (22,3%): Ожидается, что реальный рост ВВП в стране достигнет 22,3 процента. Главной причиной этого гигантского скачка являются открытые в регионе огромные нефтяные месторождения и беспрецедентное расширение сектора добычи углеводородов;

  • Тайвань и бум чипов (10,7%): Для экономики острова прогнозируется высокий рост на уровне почти 11 процентов. Это обусловлено глобальным взрывом систем искусственного интеллекта (ИИ) и рекордным спросом на современные микрочипы и технологическое оборудование.

Рейтинг самых быстрорастущих экономик в 2026 году: какие страны совершат большой скачок?

В разрезе континентов: Стремительность Африки и Азии

В следующих строках рейтинга отчетливо видно активное участие развивающихся экономик:

  • Африканский континент: Среди стран, где ожидаются высокие темпы роста, явными лидерами являются Южный Судан, Эфиопия и Руанда;

  • Азиатский регион: Помимо Тайваня, в качестве самых быстро развивающихся экономик также отмечены Вьетнам, Кыргызстан и Узбекистан.

Стоит отметить, что данные показатели являются предварительными аналитическими прогнозами по итогам 2026 года, а окончательные фактические результаты будут переоценены в конце года.

Международный валютный фондРост ВВПЭкономика УзбекистанаVoronoi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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