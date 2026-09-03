Валютные резервы Беларуси выросли на 1 миллиард долларов за месяц...

·15·Экономика
Валютные резервы Беларуси выросли на 1 миллиард долларов за месяц...

Международные резервные активы Беларуси в августе неожиданно и существенно выросли. Золотовалютные резервы страны за один месяц увеличились на 1,048 миллиарда долларов и по состоянию на 1 сентября достигли 15,243 миллиарда долларов.

Примечательно, что резкий рост резервов был связан главным образом не с новыми валютными поступлениями, а с повышением цен на золото на международном рынке. Об этом сообщили в Национальном банке Беларуси.

Резервы выросли почти на 7,4 процента

По данным Нацбанка, на 1 августа международные резервные активы Беларуси составляли около 14,196 миллиарда долларов. Спустя месяц этот показатель достиг 15,243 миллиарда долларов.

В результате рост за месяц составил:

  • 1,048 миллиарда долларов;

  • примерно 7,38 процента;

  • а объем резервов оказался выше отметки в 15 миллиардов долларов.

Главная причина роста — золото

Национальный банк Беларуси объяснил рост резервов в основном ростом цен на золото на международных финансовых рынках.

Это важный нюанс: увеличение объема резервов не означает, что страна закупила большое количество нового золота. Рост рыночной стоимости монетарного золота также приводит к увеличению международных резервов в долларовом эквиваленте.

В августе монетарные золотые активы Беларуси увеличились на 929,8 миллиона долларов и по состоянию на 1 сентября составили 7,9135 миллиарда долларов.

Валютные активы также выросли

Второй крупный компонент резервов — иностранные валютные активы.

По состоянию на 1 сентября их объем составил 5,9176 миллиарда долларов. За август он увеличился на 108,7 миллиона долларов.

Таким образом, основная часть общего прироста в августе пришлась на долю золота:

Показатель

1 сентября 2026 года

Изменение за август

Международные резервные активы

$15,243 млрд

+$1,048 млрд

Монетарное золото

$7,9135 млрд

+$929,8 млн

Иностранная валюта

$5,9176 млрд

+$108,7 млн

Беларусь значительно опережает свой годовой ориентир

Согласно целевому показателю денежно-кредитной политики Беларуси на конец 2026 года, международные резервные активы должны составить не менее 9,2 миллиарда долларов.

На практике же показатель на 1 сентября оказался примерно на 6,04 миллиарда долларов выше этой цели. То есть резервы примерно на 65,7 процента превышают установленный минимальный уровень.

Минимальный показатель Беларуси на конец 2026 года в размере 9,2 миллиарда долларов уже сейчас выполнен со значительным запасом.

Что означает этот рост?

Международные резервы служат важным финансовым буфером для экономики страны. Они играют ключевую роль в выполнении внешних обязательств, осуществлении импортных платежей и обеспечении стабильности против возможных рисков на валютном рынке.

Поскольку большая часть августовского роста в Беларуси была связана с удорожанием золота, дальнейшая динамика резервов также может зависеть от цен на драгоценный металл на мировом рынке.

Самая важная цифра

Для Беларуси август завершился очень сильно с точки зрения резервов: зафиксированы рост более чем на 1 миллиард долларов за месяц и общий объем выше 15,2 миллиарда долларов.

Самое интересное, что около 930 миллионов долларов этого роста было обеспечено за счет увеличения стоимости монетарного золота.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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