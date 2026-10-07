Куда катится мировая финансовая система, прибавляющая почти по 7 миллиардов долларов в день?

·53·Мир
Куда катится мировая финансовая система, прибавляющая почти по 7 миллиардов долларов в день?

Финансовая система планеты приближается к самой опасной исторической отметке со времен Второй мировой войны. Выступая на крупном экономическом форуме в Сингапуре, управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что совокупный государственный долг мира в ближайшее время превысит 100 процентов глобального валового внутреннего продукта (ВВП).

По словам Георгиевой, искусственно раздутые дефициты бюджетов и резкое увеличение расходов на выплату процентов становятся главным фактором, дестабилизирующим экономику всей планеты.

Скачок в США на 40 триллионов долларов: долг растет на 6,8 миллиарда долларов в день

Согласно выводам МВФ, основное долговое бремя ложится не на развивающиеся страны, а именно на ведущие западные государства, в первую очередь на США:

  • Сопоставимо с пятью крупными экономиками: По данным авторитетного аналитического центра Петер Г. Петерсон Фундатион, суверенный национальный долг США официально преодолел историческую отметку в 40 триллионов долларов;

  • Для сравнения: Эта цифра означает сумму годовых ВВП Китая, Германии, Японии, Великобритании и Индии вместе взятых;

  • Темпы роста долга: В настоящее время национальный долг США увеличивается в среднем на 6,8 миллиарда долларов ежедневно.

«Нельзя полагаться только на экономический рост»: рецепт от МВФ

Глава МВФ призвала лидеров ведущих стран мира адекватно оценить истинные масштабы проблемы:

  • Политики должны прекратить иллюзии о том, что долговую проблему можно просто закрыть за счет будущего экономического роста;

  • Для ведущих мировых центров жизненной необходимостью стало незамедлительное внедрение жестких и болезненных среднесрочных программ фискального оздоровления (резкого сокращения расходов).

Ситуация в Европе и России: какова пропорция?

Ситуация с соотношением долга и ВВП в разных регионах выглядит по-разному:

  • Показатели еврозоны: В еврозоне средний государственный долг вырос до 81,7 процента ВВП. Однако в странах с высоким долговым давлением этот показатель составляет: в Греции — 146 процентов, в Италии — 137 процентов, во Франции — 115 процентов;

  • Показатель России: Для сравнения, по официальным данным России, государственный долг страны удерживается на гораздо более низком уровне по отношению к ВВП — в пределах 16,4 процента.

Международные аналитики предупреждают, что подобное бесконтрольное увеличение глобального долгового давления может в ближайшем будущем спровоцировать новую мощную волну глобальных кризисов и обесценивания денег на мировых финансовых рынках.

Международный валютный фондКристалина ГеоргиеваНациональный долг Соединенных Штатов АмерикиГлобальное долговое давление
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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