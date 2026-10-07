Куда катится мировая финансовая система, прибавляющая почти по 7 миллиардов долларов в день?
Финансовая система планеты приближается к самой опасной исторической отметке со времен Второй мировой войны. Выступая на крупном экономическом форуме в Сингапуре, управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что совокупный государственный долг мира в ближайшее время превысит 100 процентов глобального валового внутреннего продукта (ВВП).
По словам Георгиевой, искусственно раздутые дефициты бюджетов и резкое увеличение расходов на выплату процентов становятся главным фактором, дестабилизирующим экономику всей планеты.
Скачок в США на 40 триллионов долларов: долг растет на 6,8 миллиарда долларов в день
Согласно выводам МВФ, основное долговое бремя ложится не на развивающиеся страны, а именно на ведущие западные государства, в первую очередь на США:
Сопоставимо с пятью крупными экономиками: По данным авторитетного аналитического центра Петер Г. Петерсон Фундатион, суверенный национальный долг США официально преодолел историческую отметку в 40 триллионов долларов;
Для сравнения: Эта цифра означает сумму годовых ВВП Китая, Германии, Японии, Великобритании и Индии вместе взятых;
Темпы роста долга: В настоящее время национальный долг США увеличивается в среднем на 6,8 миллиарда долларов ежедневно.
«Нельзя полагаться только на экономический рост»: рецепт от МВФ
Глава МВФ призвала лидеров ведущих стран мира адекватно оценить истинные масштабы проблемы:
Политики должны прекратить иллюзии о том, что долговую проблему можно просто закрыть за счет будущего экономического роста;
Для ведущих мировых центров жизненной необходимостью стало незамедлительное внедрение жестких и болезненных среднесрочных программ фискального оздоровления (резкого сокращения расходов).
Ситуация в Европе и России: какова пропорция?
Ситуация с соотношением долга и ВВП в разных регионах выглядит по-разному:
Показатели еврозоны: В еврозоне средний государственный долг вырос до 81,7 процента ВВП. Однако в странах с высоким долговым давлением этот показатель составляет: в Греции — 146 процентов, в Италии — 137 процентов, во Франции — 115 процентов;
Показатель России: Для сравнения, по официальным данным России, государственный долг страны удерживается на гораздо более низком уровне по отношению к ВВП — в пределах 16,4 процента.
Международные аналитики предупреждают, что подобное бесконтрольное увеличение глобального долгового давления может в ближайшем будущем спровоцировать новую мощную волну глобальных кризисов и обесценивания денег на мировых финансовых рынках.
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