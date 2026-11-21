Узбекистан достиг исторического результата по международному кредитному рейтингу. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг страны до уровня BB+. Это означает рост международного доверия к способности Узбекистана выполнять свои долговые обязательства и к его экономической стабильности. Теперь стране необходимо подняться еще на одну ступень, чтобы достичь инвестиционного уровня рейтинга.

Об этом сообщила руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева. Повышение рейтинга является важным сигналом для экономики Узбекистана и одним из факторов, свидетельствующих об укреплении позиций страны на международных финансовых рынках.

Кредитный рейтинг играет важную роль не только в оценке экономических показателей, но и в определении финансовой надежности страны перед международными инвесторами.

Что означает рейтинг BB+?

Международные кредитные рейтинги используются для оценки способности страны выполнять свои долговые обязательства в установленные сроки, ее экономической стабильности и финансовых рисков.

По шкале S&P Global Ratings уровень BB+ находится на одну ступень ниже инвестиционного рейтинга. Самым низким уровнем инвестиционной категории является BBB–, и Узбекистан теперь стал на шаг ближе к этой цели.

Повышение рейтинга до уровня BB+ означает, что кредитоспособность страны улучшается, а оценка рисков по выполнению долговых обязательств относительно снизилась.

Какие возможности дает Узбекистану повышение рейтинга?

Чем выше кредитный рейтинг страны, тем более привлекательным может быть вложение средств в нее для международных инвесторов и финансовых институтов. Это, в свою очередь, влияет на возможности государства и частного сектора по привлечению средств с международных финансовых рынков.

Улучшение рейтинга может иметь важное значение в следующих направлениях:

Иностранные инвестиции: для международных инвесторов усиливается один из факторов доверия при инвестировании в экономику Узбекистана.

Стоимость заемных средств: повышение кредитного рейтинга может увеличить возможности страны по привлечению средств на более выгодных условиях по внешнему долгу и облигациям.

Новые проекты: увеличение инвестиций может помочь в финансировании новых проектов в промышленности, энергетике, инфраструктуре и других сферах.

Экономический рост: расширяются возможности для создания новых предприятий, производственных мощностей и рабочих мест за счет инвестиций.

Однако повышение рейтинга не гарантирует автоматического удешевления кредитов или немедленного увеличения инвестиций. На этот процесс влияют и другие факторы, такие как рыночные условия, процентные ставки, доверие инвесторов и экономическая политика.

Насколько Узбекистан близок к инвестиционному рейтингу?

BB+ — это самый высокий суверенный кредитный рейтинг, достигнутый Узбекистаном, и для перехода в инвестиционную категорию стране необходимо подняться еще на одну ступень.

Достижение инвестиционного рейтинга может открыть для страны новые возможности на международных финансовых рынках. Это влияет не только на условия заимствования государства, но и на решения компаний и инвесторов, планирующих вкладывать средства в Узбекистан.

С этой точки зрения повышение рейтинга S&P до уровня BB+ является важным результатом для экономики Узбекистана и может рассматриваться как очередной этап на пути к достижению инвестиционного рейтинга.