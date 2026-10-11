Международные резервы Узбекистана в сентябре сократились на 5,55 млрд долларов

·2·Экономика
Международные резервы Узбекистана в сентябре сократились на 5,55 млрд долларов

Международные резервы Узбекистана по состоянию на 1 октября 2026 года составили 66,6 млрд долларов. По данным Центрального банка, в сентябре объем резервов уменьшился на 5,55 млрд долларов, или на 7,7%. По состоянию на 1 сентября этот показатель составлял 72,1 млрд долларов.

Основной причиной сокращения резервов стало падение стоимости золота. Денежная стоимость золотых резервов за месяц снизилась с 64,9 млрд до 60,1 млрд долларов. Однако физический объем золота не уменьшился, а напротив, увеличился с 14,1 млн до 14,3 млн тройских унций.

На мировом рынке цены на золото также снизились. Согласно данным London Fixing, за сентябрь стоимость одной тройской унции золота упала на 9% и составила 4188,75 доллара. К 7 октября цена снизилась до 4119 долларов.

Доля золота в структуре резервов сохранилась на уровне 90,2%. Валютные резервы в сентябре уменьшились на 10,6%, снизившись с 6,6 млрд до 5,9 млрд долларов. Основное падение пришлось на наличную иностранную валюту и депозиты. Эти активы сократились на 629 млн долларов и составили 4,24 млрд долларов.

Объем международных ценных бумаг также уменьшился. Их стоимость упала с 1,77 млрд до 1,69 млрд долларов, а доля составила 2,5% от общих резервов. Специальные права заимствования Международного валютного фонда, то есть активы СДР, составили 571 млн долларов.

Несмотря на это, международные резервы Узбекистана выше показателей за аналогичный период прошлого года. За год резервы выросли на 11,6 млрд долларов, или на 21,1%. В аналогичный период 2025 года они составляли около 55 млрд долларов.

За год стоимость золотовалютных резервов поднялась с 44,2 млрд до 60,1 млрд долларов. Это означает рост на 35,8%. Физический объем золота также увеличился с 11,6 млн до 14,3 млн тройских унций. Это эквивалентно примерно 85 тоннам дополнительного золота.

Напротив, валютные резервы за год уменьшились с 10,2 млрд до 5,9 млрд долларов, то есть сократились на 41,7%. С начала года международные резервы в целом выросли на 0,4%. Однако они остаются на 13,6% ниже рекорда, зафиксированного 1 марта 2026 года на уровне 77,1 млрд долларов.

Центральный банкМеждународные резервыЗолотоВалютные резервы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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