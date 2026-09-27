В банках снижаются проценты: Ставки по вкладам в национальной валюте падают 5-й месяц подряд

В банковской системе Узбекистана продолжается тенденция снижения процентных ставок по срочным вкладам в национальной валюте. Согласно последним отчетам Центрального банка и финансового рынка, средневзвешенная ставка по срочным депозитам в сумах снизилась с 17,5 процента в июле до 17,2 процента в августе. Особенно ускоренными темпами пятый месяц подряд падает уровень доходности вкладов населения в национальной валюте: если в июле показатель составлял 18,9 процента, то по итогам августа он сократился до 18,4 процента.

Для сравнения, более высокие ставки по вкладам населения в последний раз наблюдались 5,5 года назад — в феврале 2021 года. В секторе корпоративных депозитов ситуация остается относительно стабильной (15,4% в июле и 15,5% в августе). На фоне удешевления процентов в национальной валюте, вклады в иностранной валюте, напротив, продемонстрировали рост, достигнув в августе 5,5 процента — этот показатель стал самым высоким максимальным результатом, зафиксированным с июня 2024 года.

«5-месячное падение подряд, рубеж в 18,4% и скачок в валюте»: 5 ключевых точек депозитного рынка

Наиболее важные официальные показатели динамики финансового рынка и банковских вкладов:

Снижение вкладов населения 5 месяцев подряд: Депозиты физических лиц в сумах снизились с 18,9% в июле до 18,4% в августе;

Общие срочные вклады упали до 17,2%: Средняя ставка по всем срочным депозитам в национальной валюте в августе составила 17,2%;

Стабильность в корпоративном секторе: Ставки по средствам юридических лиц в национальной валюте незначительно выросли с 15,4% в июле до 15,5% в августе;

Рекорд валютных вкладов за последние 2 года: Депозиты в иностранной валюте выросли до 5,5%, достигнув наивысшего уровня с июня 2024 года;

Валютный доход населения и бизнеса: Валютные вклады населения выросли до 5,4%, а валютные депозиты компаний — до 5,7%.

Сравнительный анализ процентных ставок по вкладам в банковской системе Узбекистана (Июль — Август)

Таблица динамики срочных депозитов в национальной и иностранной валюте по видам:

Направление депозита и вид валюты Показатель в июле Показатель в августе Рыночная тенденция и состояние Всего срочных вкладов в сумах 17,5% 17,2% Снижение (-0,3%) продолжается Вклады населения в сумах 18,9% 18,4% Резкое снижение 5-й месяц подряд (-0,5%) Депозиты бизнеса (юридических лиц) в сумах 15,4% 15,5% Относительная стабильность и умеренный рост Всего депозитов в иностранной валюте — 5,5% Абсолютный максимум с июня 2024 года Вклады населения в валюте — 5,4% Растет привлекательность хранения в долларах и евро Депозиты бизнеса в валюте — 5,7% Высокая доходность для корпоративных клиентов

Экономическая и финансовая экспертиза: Почему падают проценты по вкладам и что это значит?

Выводы экспертов банковской сферы, экономистов и финансовых аналитиков:

«Рост ликвидности и сдерживание инфляции»: Увеличение объема средств в сумах в банках, а также относительная стабилизация инфляционных ожиданий снижают потребность банков в дорогих ресурсах в национальной валюте; это приводит к естественному снижению процентных ставок по вкладам;

Основа для удешевления кредитов: Снижение процентов по вкладам удешевляет себестоимость ресурсной базы банков, что, в свою очередь, послужит постепенному снижению ставок по кредитам, предоставляемым населению и бизнесу в будущем;

Активизация валютных вкладов: Рост ставок в иностранной валюте до 5,5 процента свидетельствует о повышении заинтересованности банков в привлечении иностранной валюты от населения и организаций для финансирования внешнеторговых операций и валютных проектов.

По вашему мнению, если проценты по вкладам в сумах продолжат снижаться, выгодно ли по-прежнему хранить сбережения в национальной валюте или пришло время перейти на иностранную валюту? Как падение ставок по вкладам в банках до 18,4 процента повлияло на ваши финансовые планы? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным финансовым анализом для правильного управления деньгами со своими близкими!