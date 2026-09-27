Что Узбекистан импортирует больше всего? Важные изменения в экономике

Внешнеторговый оборот Узбекистана продолжает демонстрировать высокие темпы роста объемов импорта. Согласно последним официальным отчетам, опубликованным Национальным статистическим комитетом, общая стоимость товаров и услуг, ввезенных в республику из-за рубежа в январе–июле 2026 года, достигла 29,6 миллиарда долларов США. Данный показатель продемонстрировал значительный рост на 17,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В структуре импорта наибольшую долю традиционно заняли машины и транспортное оборудование (9,7 млрд долларов), а абсолютный рекорд по темпам роста зафиксирован в сегменте продовольственных товаров и живых животных — закупки по этому направлению резко выросли почти на 42 процента и составили 3,3 миллиарда долларов. Также стабильными двузначными темпами расширяется приток промышленных товаров, услуг и химической продукции.

«29,6 млрд долларов, скачок на 42% и лидерство машиностроения»: 5 ключевых точек импорта

Важнейшие официальные факты показателей внешней торговли Узбекистана за 7 месяцев 2026 года:

Рост импорта на 17,8%: Общий объем поставок достиг 29,6 миллиарда долларов США, превысив прошлогодние показатели;

Машины и оборудование — абсолютный лидер: С показателем в 9,7 миллиарда долларов технологии и транспортные средства составили почти треть общего импорта (+20,0%);

Рекордный скачок импорта продовольствия: Объем ввоза продуктов питания и живых животных увеличился на 41,9% и достиг 3,3 миллиарда долларов;

Промышленность, услуги и химическая продукция: Промышленные товары (4,4 млрд), оказание услуг (3,6 млрд) и химические средства (3,6 млрд) сохраняют стабильный спрос;

Энергоресурсы и сырье: Минеральное топливо и смазочные материалы достигли 2,5 млрд долларов, а непищевое сырье — 909,8 млн долларов.

Структура импорта Узбекистана и годовые темпы роста (январь–июль 2026 г.)

Сравнение основных категорий товаров и услуг, ввозимых из-за рубежа:

Категория товаров и услуг Объем импорта (в долл. США) Рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Значение и доля на рынке Машины и транспортное оборудование 9,7 млрд $ +20,0% Основной фундамент для инфраструктуры, промышленности и авторынка Промышленные товары 4,4 млрд $ +10,1% Готовые материалы для производства и строительства Услуги 3,6 млрд $ +13,3% Объем IT, логистики, финансов и международного сервиса Химические средства и продукция 3,6 млрд $ +15,6% Отрасль фармацевтики, пластмасс и минеральных удобрений Продовольственные товары и живые животные 3,3 млрд $ +41,9% Наполнение потребительского рынка и поддержание ценовой стабильности Минеральное топливо и смазочные материалы 2,5 млрд $ +10,7% Топливная потребность энергетики и транспортной сферы Различные готовые изделия 1,0 млрд $ +14,0% Бытовые и готовые изделия для нужд населения Непищевое сырье (кроме топлива) 909,8 млн $ +14,1% Сырье, необходимое для перерабатывающих предприятий Животные и растительные масла, жиры, воски 363,0 млн $ +25,3% Сырье для растительного масла и кондитерской промышленности Напитки и табак 222,2 млн $ +15,3% Сегмент розничной торговли потребительского рынка ВСЕГО ИМПОРТ 29,6 млрд $ +17,8% Общие внешние закупки в январе–июле

Экономическая экспертиза: Почему темпы импорта высоки и что это значит?

Выводы макроэкономистов, торговых экспертов и финансовых аналитиков:

«Модернизация промышленности и технологическое перевооружение»: Достижение импорта машин и технологического оборудования почти до 10 миллиардов долларов показывает, что в стране продолжается активное строительство новых предприятий, текстильных кластеров, горнодобывающей промышленности и крупной инфраструктуры; эти расходы служат повышению экспортного потенциала в будущем;

Продовольственная безопасность и потребительский рынок: Рост импорта продуктов питания почти на 42 процента объясняется стремительным ростом внутреннего спроса, увеличением численности населения, а также стимулированием правительством внешних поставок в целях интервенции для предотвращения искусственного роста цен на внутреннем рынке;

Давление на торговый баланс: Рост темпов импорта на 17,8% оказывает определенное давление на стабильность национальной валюты и внешнеторговый баланс; в связи с этим на следующем этапе важнейшее значение приобретает дальнейшее ускорение проектов локализации по глубокой переработке сырья и продовольствия внутри страны.

А по вашему мнению, помогает ли резкий скачок импорта продовольствия до 42% снизить цены на рынке или создает трудности для местных производителей? В каких направлениях, по вашему мнению, Узбекистан обязан быстрее освоить импортозамещающую продукцию? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей, отражающей внешнеэкономическую деятельность нашей страны, с друзьями!