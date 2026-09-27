Что Узбекистан импортирует больше всего? Важные изменения в экономике

·37·Экономика
Что Узбекистан импортирует больше всего? Важные изменения в экономике

Внешнеторговый оборот Узбекистана продолжает демонстрировать высокие темпы роста объемов импорта. Согласно последним официальным отчетам, опубликованным Национальным статистическим комитетом, общая стоимость товаров и услуг, ввезенных в республику из-за рубежа в январе–июле 2026 года, достигла 29,6 миллиарда долларов США. Данный показатель продемонстрировал значительный рост на 17,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В структуре импорта наибольшую долю традиционно заняли машины и транспортное оборудование (9,7 млрд долларов), а абсолютный рекорд по темпам роста зафиксирован в сегменте продовольственных товаров и живых животных — закупки по этому направлению резко выросли почти на 42 процента и составили 3,3 миллиарда долларов. Также стабильными двузначными темпами расширяется приток промышленных товаров, услуг и химической продукции.

«29,6 млрд долларов, скачок на 42% и лидерство машиностроения»: 5 ключевых точек импорта

Важнейшие официальные факты показателей внешней торговли Узбекистана за 7 месяцев 2026 года:

  • Рост импорта на 17,8%: Общий объем поставок достиг 29,6 миллиарда долларов США, превысив прошлогодние показатели;

  • Машины и оборудование — абсолютный лидер: С показателем в 9,7 миллиарда долларов технологии и транспортные средства составили почти треть общего импорта (+20,0%);

  • Рекордный скачок импорта продовольствия: Объем ввоза продуктов питания и живых животных увеличился на 41,9% и достиг 3,3 миллиарда долларов;

  • Промышленность, услуги и химическая продукция: Промышленные товары (4,4 млрд), оказание услуг (3,6 млрд) и химические средства (3,6 млрд) сохраняют стабильный спрос;

  • Энергоресурсы и сырье: Минеральное топливо и смазочные материалы достигли 2,5 млрд долларов, а непищевое сырье — 909,8 млн долларов.

Структура импорта Узбекистана и годовые темпы роста (январь–июль 2026 г.)

Сравнение основных категорий товаров и услуг, ввозимых из-за рубежа:

Категория товаров и услуг

Объем импорта (в долл. США)

Рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Значение и доля на рынке

Машины и транспортное оборудование

9,7 млрд $

+20,0%

Основной фундамент для инфраструктуры, промышленности и авторынка

Промышленные товары

4,4 млрд $

+10,1%

Готовые материалы для производства и строительства

Услуги

3,6 млрд $

+13,3%

Объем IT, логистики, финансов и международного сервиса

Химические средства и продукция

3,6 млрд $

+15,6%

Отрасль фармацевтики, пластмасс и минеральных удобрений

Продовольственные товары и живые животные

3,3 млрд $

+41,9%

Наполнение потребительского рынка и поддержание ценовой стабильности

Минеральное топливо и смазочные материалы

2,5 млрд $

+10,7%

Топливная потребность энергетики и транспортной сферы

Различные готовые изделия

1,0 млрд $

+14,0%

Бытовые и готовые изделия для нужд населения

Непищевое сырье (кроме топлива)

909,8 млн $

+14,1%

Сырье, необходимое для перерабатывающих предприятий

Животные и растительные масла, жиры, воски

363,0 млн $

+25,3%

Сырье для растительного масла и кондитерской промышленности

Напитки и табак

222,2 млн $

+15,3%

Сегмент розничной торговли потребительского рынка

ВСЕГО ИМПОРТ

29,6 млрд $

+17,8%

Общие внешние закупки в январе–июле

Экономическая экспертиза: Почему темпы импорта высоки и что это значит?

Выводы макроэкономистов, торговых экспертов и финансовых аналитиков:

  • «Модернизация промышленности и технологическое перевооружение»: Достижение импорта машин и технологического оборудования почти до 10 миллиардов долларов показывает, что в стране продолжается активное строительство новых предприятий, текстильных кластеров, горнодобывающей промышленности и крупной инфраструктуры; эти расходы служат повышению экспортного потенциала в будущем;

  • Продовольственная безопасность и потребительский рынок: Рост импорта продуктов питания почти на 42 процента объясняется стремительным ростом внутреннего спроса, увеличением численности населения, а также стимулированием правительством внешних поставок в целях интервенции для предотвращения искусственного роста цен на внутреннем рынке;

  • Давление на торговый баланс: Рост темпов импорта на 17,8% оказывает определенное давление на стабильность национальной валюты и внешнеторговый баланс; в связи с этим на следующем этапе важнейшее значение приобретает дальнейшее ускорение проектов локализации по глубокой переработке сырья и продовольствия внутри страны.

А по вашему мнению, помогает ли резкий скачок импорта продовольствия до 42% снизить цены на рынке или создает трудности для местных производителей? В каких направлениях, по вашему мнению, Узбекистан обязан быстрее освоить импортозамещающую продукцию? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей, отражающей внешнеэкономическую деятельность нашей страны, с друзьями!

УзбекистанНациональный статистический комитетмашины и транспортное оборудованиепродукты питания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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