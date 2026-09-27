Что Узбекистан импортирует больше всего? Важные изменения в экономике
Внешнеторговый оборот Узбекистана продолжает демонстрировать высокие темпы роста объемов импорта. Согласно последним официальным отчетам, опубликованным Национальным статистическим комитетом, общая стоимость товаров и услуг, ввезенных в республику из-за рубежа в январе–июле 2026 года, достигла 29,6 миллиарда долларов США. Данный показатель продемонстрировал значительный рост на 17,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В структуре импорта наибольшую долю традиционно заняли машины и транспортное оборудование (9,7 млрд долларов), а абсолютный рекорд по темпам роста зафиксирован в сегменте продовольственных товаров и живых животных — закупки по этому направлению резко выросли почти на 42 процента и составили 3,3 миллиарда долларов. Также стабильными двузначными темпами расширяется приток промышленных товаров, услуг и химической продукции.
«29,6 млрд долларов, скачок на 42% и лидерство машиностроения»: 5 ключевых точек импорта
Важнейшие официальные факты показателей внешней торговли Узбекистана за 7 месяцев 2026 года:
Рост импорта на 17,8%: Общий объем поставок достиг 29,6 миллиарда долларов США, превысив прошлогодние показатели;
Машины и оборудование — абсолютный лидер: С показателем в 9,7 миллиарда долларов технологии и транспортные средства составили почти треть общего импорта (+20,0%);
Рекордный скачок импорта продовольствия: Объем ввоза продуктов питания и живых животных увеличился на 41,9% и достиг 3,3 миллиарда долларов;
Промышленность, услуги и химическая продукция: Промышленные товары (4,4 млрд), оказание услуг (3,6 млрд) и химические средства (3,6 млрд) сохраняют стабильный спрос;
Энергоресурсы и сырье: Минеральное топливо и смазочные материалы достигли 2,5 млрд долларов, а непищевое сырье — 909,8 млн долларов.
Структура импорта Узбекистана и годовые темпы роста (январь–июль 2026 г.)
Сравнение основных категорий товаров и услуг, ввозимых из-за рубежа:
Категория товаров и услуг
Объем импорта (в долл. США)
Рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.
Значение и доля на рынке
Машины и транспортное оборудование
9,7 млрд $
+20,0%
Основной фундамент для инфраструктуры, промышленности и авторынка
Промышленные товары
4,4 млрд $
+10,1%
Готовые материалы для производства и строительства
Услуги
3,6 млрд $
+13,3%
Объем IT, логистики, финансов и международного сервиса
Химические средства и продукция
3,6 млрд $
+15,6%
Отрасль фармацевтики, пластмасс и минеральных удобрений
Продовольственные товары и живые животные
3,3 млрд $
+41,9%
Наполнение потребительского рынка и поддержание ценовой стабильности
Минеральное топливо и смазочные материалы
2,5 млрд $
+10,7%
Топливная потребность энергетики и транспортной сферы
Различные готовые изделия
1,0 млрд $
+14,0%
Бытовые и готовые изделия для нужд населения
Непищевое сырье (кроме топлива)
909,8 млн $
+14,1%
Сырье, необходимое для перерабатывающих предприятий
Животные и растительные масла, жиры, воски
363,0 млн $
+25,3%
Сырье для растительного масла и кондитерской промышленности
Напитки и табак
222,2 млн $
+15,3%
Сегмент розничной торговли потребительского рынка
ВСЕГО ИМПОРТ
29,6 млрд $
+17,8%
Общие внешние закупки в январе–июле
Экономическая экспертиза: Почему темпы импорта высоки и что это значит?
Выводы макроэкономистов, торговых экспертов и финансовых аналитиков:
«Модернизация промышленности и технологическое перевооружение»: Достижение импорта машин и технологического оборудования почти до 10 миллиардов долларов показывает, что в стране продолжается активное строительство новых предприятий, текстильных кластеров, горнодобывающей промышленности и крупной инфраструктуры; эти расходы служат повышению экспортного потенциала в будущем;
Продовольственная безопасность и потребительский рынок: Рост импорта продуктов питания почти на 42 процента объясняется стремительным ростом внутреннего спроса, увеличением численности населения, а также стимулированием правительством внешних поставок в целях интервенции для предотвращения искусственного роста цен на внутреннем рынке;
Давление на торговый баланс: Рост темпов импорта на 17,8% оказывает определенное давление на стабильность национальной валюты и внешнеторговый баланс; в связи с этим на следующем этапе важнейшее значение приобретает дальнейшее ускорение проектов локализации по глубокой переработке сырья и продовольствия внутри страны.
А по вашему мнению, помогает ли резкий скачок импорта продовольствия до 42% снизить цены на рынке или создает трудности для местных производителей? В каких направлениях, по вашему мнению, Узбекистан обязан быстрее освоить импортозамещающую продукцию? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей, отражающей внешнеэкономическую деятельность нашей страны, с друзьями!
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