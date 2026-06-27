Два землетрясения за 40 секунд: ужасающие последствия в Венесуэле

После мощных землетрясений в Венесуэле пропали без вести более 50 тысяч человек. Глава гуманитарных вопросов ООН Том Флетчер сообщил, что спасательные работы продолжаются в крайне сложных условиях.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 920 человек, более 3 360 получили ранения. Спасатели круглосуточно работают над поиском людей под завалами.

Землетрясение произошло вечером 24 июня. С интервалом почти в 40 секунд были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. После основных ударов наблюдались сотни афтершоков.

Множество зданий обрушилось, а в некоторых районах целые кварталы превратились в руины. Семьи участвуют в поисковых работах в надежде найти пропавших близких.

Официальные лица предупреждают, что число жертв может вырасти.