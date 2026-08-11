В США обновлён 130-летний рекорд жары, зафиксирован исторический показатель

В нижних 48 штатах США июль 2026 года был признан самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура составила 24,94 градуса, обновив предыдущий рекорд, установленный в июле 1936 года. Об этом сообщило «Ассокиатед Пресс».

Согласно данным, в июле средняя температура на территории нижних 48 штатов достигла 76,89 градуса по Фаренгейту, то есть 24,94 градуса по Цельсию. Систематические данные метеорологических наблюдений в США ведутся с 1895 года.

Примечательно, что, несмотря на немного более прохладную, чем обычно, погоду на Аляске, во всех нижних 48 штатах июль оказался теплее нормы. Самые высокие температурные показатели были зафиксированы в горных районах Запада, на Юго-Западе, Северных равнинах и в юго-восточных регионах.

Кроме того, в каждом из 48 штатов средняя температура в июле была как минимум на 1 градус по Фаренгейту, то есть примерно на 0,6 градуса по Цельсию, выше среднего показателя КсКс века.

Ночью также было теплее обычного

По словам специалистов, одной из основных причин рекордной жары стала высокая ночная температура. Иными словами, температура воздуха была выше нормы не только днём, но и ночью, а в июле также был зафиксирован рекорд по минимальным ночным температурам.

По словам климатолога Йельского университета Джеффа Мастерса, жара, наблюдавшаяся в июле 2026 года, превысила даже рекордные показатели, зафиксированные в 1930-х годах во время «Периода пыльных бурь».

Специалист оценивает эту ситуацию как одну из серьёзных проблем, связанных с изменением климата. Рекордно высокие температуры показывают, что долгосрочные изменения климата в США становятся всё более очевидными.