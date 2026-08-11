В Южной Корее на улице появился метровый варан

В Южной Корее обычная прогулка неожиданно обернулась необычным событием. В жилом районе появился гигантский ящер длиной почти один метр, удививший многих людей.

Крупную рептилию заметили возле прогулочной дорожки. Люди, случайно обнаружившие животное, были поражены его размерами и поспешили снять происходящее на видео.

Вскоре появление ящера стало предметом обсуждения и в социальных сетях. Пользователи интересуются, откуда он взялся и каким образом оказался в жилом районе.

Особое внимание привлекло то, что его длина значительно превышала размеры ящериц, обычно встречающихся в домах. Поэтому этот случай вызвал большой интерес как у местных жителей, так и у интернет-пользователей.