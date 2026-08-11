Шоколад, найденный спустя 35 лет, удивил всех

В Великобритании во время освобождения дома от вещей была обнаружена неожиданная находка. Там нашли шоколад Марс, произведённый в 1991 году. Что удивительно, сладость сохранилась даже спустя 35 лет.

Как выяснилось, вес найденного в доме старого шоколада составлял 62,5 грамма. Его фотография в сравнении с современными батончиками Марс быстро распространилась в социальных сетях и вызвала активное обсуждение среди пользователей.

Больше всего людей удивил его размер. Шоколад 1991 года выглядел значительно крупнее современных продуктов. Поэтому пользователи интернета начали задаваться вопросом: «Неужели раньше шоколад действительно был больше?»

Этот случай вновь вынес на повестку тему «шринкфляции» — постепенного уменьшения размера продуктов при сохранении или повышении их цены.

Самое интересное, что обычный шоколад, пролежавший 35 лет без дела, теперь стал обсуждаемой в интернете «редкой находкой». Некоторые отмечают, что благодаря своей уникальности он может представлять интерес и для коллекционеров.