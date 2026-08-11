Саудовская Аравия изменила жизнь непальского юноши с одной ногой

Наверняка многие помнят известное видео, которое тронуло миллионы сердец в интернете. В то время, когда волнения и беспорядки достигли своего пика, непальский юноша, потерявший одну ногу, без малейшего страха в одиночку стоял у входа в мечеть и защищал её. Его мужество и стойкость за короткое время широко распространились в социальных сетях и стали символом настоящего героизма.

Этот случай не остался без внимания не только интернет-пользователей, но и известных своими добрыми делами благотворителей, а также правительства Саудовской Аравии. Мужество юноши было оценено по достоинству, и начались поиски, чтобы найти его.

Самое радостное заключается в том, что это событие открыло новую страницу в его жизни. Непальского юношу пригласили в священный город Мекку и подарили ему возможность совершить умру. Таким образом, он не только получил признание за свою храбрость, но и смог посетить священную землю.

Однако помощь, оказанная ему, на этом не ограничилась. Медицинские специалисты Саудовской Аравии взяли на себя установку современного протеза для юноши. Это создало для него большие возможности вернуться к повседневной жизни, свободнее передвигаться самостоятельно и уверенно шагать в будущее.

Так мужество непальского юноши с одной ногой, который когда-то бесстрашно стоял у входа в мечеть, полностью изменило его жизнь. Его стойкость не осталась незамеченной, и этот случай ещё раз показал, что доброта, гуманность и мужество всегда получают признание.