Сообщается, что в Казахстане вместо сломанной ноги ребёнку наложили гипс на здоровую

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в Казахстане ребёнку вместо травмированной ноги наложили гипс на здоровую. Видео вызвало широкое обсуждение.

По словам автора публикации, после того как ребёнок сломал ногу, родители отвезли его в больницу за медицинской помощью. Однако позже выяснилось, что гипс наложили не на сломанную, а на здоровую ногу.

Этот случай вызвал различные мнения среди пользователей социальных сетей. Одни резко раскритиковали такую ошибку медицинских работников, другие подчеркнули, что необходимо дождаться всех подробностей произошедшего и официального комментария больницы.

На данный момент информации о том, что медицинское учреждение или ответственные ведомства дали официальные комментарии по этому поводу, нет.