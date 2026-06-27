Представлен новый паспорт США с портретом Трампа

Президент США Дональд Трамп 26 июня представил общественности образец специального сувенирного паспорта, подготовленного к 250-летию независимости страны. Самой примечательной особенностью этого паспорта, который будет выпущен ограниченным тиражом, является размещение на нем личного фото президента. Об этом CNN сообщил.

Трамп опубликовал изображение этого паспорта в социальной сети Truth Social, сопроводив его комментарием: «Новый паспорт США. На нем написано: „Добро пожаловать, но ведите себя хорошо!“»

На представленном образце Дональд Трамп запечатлен за знаменитым столом Резолюции в Овальном кабинете. На фоне фотографии размещен оригинальный текст Декларации независимости США, а в нижней части стоит подпись президента. На противоположной странице паспорта изображена знаменитая работа художника Джона Трамбулла «Декларация независимости» .

Сообщается, что данный портрет был подготовлен на основе официального портрета, хранящегося в Национальной галерее портретов Смитсоновского институтав Вашингтоне. Этот дизайн отличается от предыдущего образца, продемонстрированного Госдепартаментом в начале 2026 года.

Вечером 26 июня макет этого паспорта был опубликован и на официальной странице Белого дома в социальной сети Кс. Пост был озаглавлен: «Новый паспорт США, посвященный 250-летию Америки» . Однако, когда журналисты спросили, является ли этот дизайн окончательным официальным вариантом, Белый дом перенаправил запрос в Госдепартамент. Телеканал CNN обратился в Госдепартамент за официальным комментарием по этому вопросу.

Кому выдадут паспорт?

Специальный сувенирный паспорт был впервые анонсирован в апреле в рамках празднования 250-летия независимости США. Официальные лица описали его как документ, посвященный исторической дате, с обложкой и внутренними страницами, украшенными специальным дизайном и улучшенными изображениями.

Согласно имеющейся информации, после готовности паспорт будет выдаваться в качестве стандартного варианта гражданам, которые лично придут обновить документ в паспортное агентство Вашингтона. Те, кто подает заявку онлайн или проживает в других регионах страны, продолжат использовать текущий дизайн паспорта.

На внутренней стороне обложки нынешних паспортов США размещена работа художника Перси Морана, отражающая историю Фрэнсиса Скотта Ки во время осады Форт-Макенри. Отмечается, что это событие позже вдохновило на создание государственного гимна США.

В то же время в мае Министерство финансов США выдвинуло инициативу по выпуску новой 250-долларовой банкноты с изображением Дональда Трампа. Сообщается, что некоторые чиновники оказывали давление на Бюро гравировки и печати в составе Министерства финансов США с целью ускорить этот проект. На предложенных образцах дизайна в центре банкноты находится портрет Трампа, а также подписи президента США и министра финансов Скотта Бессента.