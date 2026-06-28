Из-под завалов после землетрясения спасли изможденную собаку
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В Каракасе в ходе поисково-спасательных работ после сильного землетрясения из-под завалов была найдена живая, изможденная собака.
Сообщается, что из-под рухнувших стен животного была видна только голова. Спасатели сначала напоили пса водой, а затем осторожно извлекли его из-под обломков. На видеозаписях видно, что спасенная собака сильно дрожала.
Этот случай широко разошелся в социальных сетях, вызвав сочувствие и одобрение многих пользователей. Многие отмечают самоотверженность действий спасателей.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения достигло 235 человек. Поисково-спасательные работы по поиску выживших под завалами продолжаются.
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