Из-под завалов после землетрясения спасли изможденную собаку

·1·Мир
Из-под завалов после землетрясения спасли изможденную собаку

В Каракасе в ходе поисково-спасательных работ после сильного землетрясения из-под завалов была найдена живая, изможденная собака.

Сообщается, что из-под рухнувших стен животного была видна только голова. Спасатели сначала напоили пса водой, а затем осторожно извлекли его из-под обломков. На видеозаписях видно, что спасенная собака сильно дрожала.

Этот случай широко разошелся в социальных сетях, вызвав сочувствие и одобрение многих пользователей. Многие отмечают самоотверженность действий спасателей.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения достигло 235 человек. Поисково-спасательные работы по поиску выживших под завалами продолжаются.

КаракасЗемлетрясение
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