Пакистан нанес авиаудары по Афганистану: ситуация обострилась

·3·Мир
Пакистан нанес авиаудары по Афганистану: ситуация обострилась

Фото: Reuters

Ситуация на границе Пакистана и Афганистана снова обострилась. В воскресенье силы безопасности Пакистана провели масштабные наземные и воздушные операции вдоль приграничных территорий. Сообщается, что в результате были уничтожены по меньшей мере 29 боевиков.

Однако официальный Кабул оценивает ситуацию совершенно иначе.

Заявление Пакистана: сокрушительный удар по террористам

Министр информации Пакистана Аттаулла Таран сообщил в понедельник утром, что в ходе наземных атак были убиты 4 боевика, связанные с группировкой «Джамаат-уль-Ахрар» , которая считается крылом «Пакистанского Талибана».

Кроме того, в результате авиаударов по трем специальным точкам в афганских провинциях Пахтика, Пактика и Кунар были уничтожены еще 25 боевиков. Сообщается, что в ходе операции также были ликвидированы крупные склады оружия и боеприпасов.

Что стало причиной этой атаки? Пакистанская сторона заявила, что это ответ на недавно произошедшие теракты. В частности, в субботу в результате вооруженного нападения на объект «Sind Rangers» в Карачи трое пакистанских солдат погибли и четверо получили ранения.

«Талибан» выступил с ответным заявлением: «Пострадало мирное население»

Пресс-секретарь правительства «Талибана» в Афганистане Забихулла Муджахид резко осудил действия Пакистана, назвав их «трусливой агрессией, преступлением и варварством».

«В результате атак погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей», — заявил Муджахид.

Официальные представители «Талибана» сообщили BBC, что в результате авиаударов по меньшей мере 100 человек погибли или были ранены. На данный момент подтвердить число жертв, заявляемое обеими сторонами, через независимые источники не представляется возможным.

Непрекращающийся пограничный конфликт: почему нарушилось перемирие?

Подобные кровавые столкновения между Пакистаном и Афганистаном происходят не впервые. Основные причины конфликта заключаются в следующем:

  • Претензии Исламабада: Пакистан давно обвиняет Афганистан в предоставлении убежища террористам, которые организуют нападения на его территории.

  • Ответ Кабула: «Талибан» категорически отвергает эти обвинения и обвиняет Исламабад в необоснованных атаках на районы проживания мирного населения.

На самом деле, в октябре прошлого года после кровавых столкновений две страны договорились о прекращении огня. Однако это перемирие, достигнутое при помощи международных посредников, длилось недолго и было нарушено. По официальным данным, за последние месяцы в результате периодических авиаударов на границе погибли сотни людей.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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