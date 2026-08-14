Почему сорвался трансфер Родриго Моры?

·1·Спорт
Почему сорвался трансфер Родриго Моры?

Переговоры между римской «Ромой» и португальским «Порту» по поводу трансфера талантливого полузащитника Родриго Моры временно зашли в тупик. Несмотря на высокую уверенность сторон в последние дни в возможности достижения соглашения, разногласия по деталям и финансовым условиям замедлили процесс. Об этом Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком и других спортивных изданий, «Рома» направила «Порту» предложение, включающее платную аренду за 9 миллионов евро и право выкупа за 41 миллион евро в будущем. Общая сумма в 50 миллионов евро соответствует требованиям португальского клуба. Однако главная проблема заключается в том, что выкуп не является обязательным, а указан лишь как право.

Попытки посредничества с участием президента «Порту» Андре Виллаш-Боаша и известного агента Жорже Мендеша пока также не принесли ожидаемого результата. Родриго Мора, родившийся в 2007 году, является воспитанником академии «Порту», и клуб намерен получить финансовую выгоду от его ухода, а также сбалансировать бюджет. Поэтому португальская сторона хочет, чтобы при выполнении определённых условий выкуп становился обязательным.

Позиция «Ромы» и финансовые ограничения

Римляне категорически отказываются включать в контракт пункт об обязательном выкупе из-за правил финансового фэйр-плей и значительной суммы сделки. В связи с ограниченными бюджетными возможностями руководство «Ромы» предпочитает ограничиться лишь опцией выкупа. В результате переговоры между двумя клубами пока зашли в тупик, однако соглашение ещё не сорвано окончательно.

Как сообщает Goal.com, главный тренер «Порту» итальянец Франческо Фариоли на пресс-конференции прокомментировал слухи о трансфере и попытался смягчить ситуацию. Он назвал переговоры с римским клубом всего лишь лишним шумом и подчеркнул, что футболист останется в его команде.

«Никаких новостей по этому поводу нет. Трансферный рынок всегда работает именно так. Я считаю неправильным, что трансферное окно остаётся открытым во время чемпионата, однако это требует профессионализма от всех сторон», — сказал Фариоли.

Главный тренер сделал решительное заявление о Родриго Море

Фариоли также добавил на пресс-конференции, что за последнюю неделю вокруг игрока команды появилось очень много сообщений, однако большинство из них не имеет конкретных оснований. Кроме того, он отдельно отметил профессиональное отношение молодого таланта.

«Родриго Мора — прекрасный профессионал, он игрок «Порту» и преданный болельщик клуба. Мы будем выпускать его на поле тогда, когда сочтём нужным», — заключил главный тренер.

РомаПортуРодриго МораФранческо ФариолиТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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