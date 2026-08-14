Итальянка выбросила в мусор билет стоимостью 1 миллион евро
В Италии женщина едва не лишилась выигрыша в 1 миллион евро по лотерейному билету. Подумав, что билет не выигрышный, она по ошибке выбросила его в мусор. Однако после нескольких часов поисков сотрудники санитарной службы нашли ценный билет и вернули его женщине.
Инцидент произошёл в городе Битонто. Когда женщина проверила лотерейный билет в магазине, ей сказали, что он «не подлежит оплате». Она неправильно поняла это сообщение, решив, что билет ничего не выиграл.
На самом деле такое сообщение появляется в случаях, когда крупный выигрыш невозможно выплатить непосредственно в обычном магазине.
Вернувшись домой, женщина рассказала семье, что регулярно выбираемые ею числа 2, 4, 8, 10 и 51 принесли выигрыш в миллион евро. Выяснив порядок выплаты лотерейного выигрыша, она немедленно вернулась в магазин.
Однако к тому времени билет уже выбросили в мусор, и его забрала санитарная машина.
Билет стоимостью миллион евро искали среди мусора
Женщина обратилась в санитарную службу за помощью. Сотрудники установили транспортное средство, вывезшее мусор, и остановили его. После этого отходы доставили на специально отведённую территорию, где начались поиски билета.
Как сообщается, женщине пришлось подписать письменное соглашение о возмещении дополнительных расходов, которые могли возникнуть в процессе поисков.
Сотрудники санитарной службы более суток искали билет среди отходов. Наконец выигрышный лотерейный билет нашли неповреждённым.
Получив известие о возвращении ценного документа, женщина не смогла сдержать слёз радости. Так, выброшенный в мусор из-за простого недоразумения билет удалось найти, и выигрыш женщины в 1 миллион евро был спасён.
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